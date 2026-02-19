Τζέφρι Επστάιν: Οι αρχές του Νέου Μεξικού ερευνούν καταγγελία για θαμμένα πτώματα κοριτσιών κοντά στο ράντσο του

Οι εισαγγελικές υπηρεσίες του Νέου Μεξικού ανακοίνωσαν την Τετάρτη (18/02/2026) ότι ερευνούν έναν ισχυρισμό, που εμφανίστηκε σε έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον οποίο ο Τζέφρι Επστάιν είχε δώσει εντολή να ταφούν τα πτώματα δύο αλλοδαπών κοριτσιών έξω από το ράντσο του.

Η Λόρεν Ροντρίγκες, εκπρόσωπος των εισαγγελικών αρχών του Νέου Μεξικού, δήλωσε ότι ζητήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αντίγραφο χωρίς περικοπές ενός email που εστάλη το 2019, στο οποίο αναφέρεται αυτός ο ισχυρισμός για τον Τζέφρι Επστάιν. «Διερευνούμε ενεργά αυτόν τον ισχυρισμό και διεξάγουμε ευρύτερη έρευνα υπό το φως της τελευταίας ανακοίνωσης από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ», επεσήμανε η Ροντρίγκεζ.

Την Τρίτη (17/02/2026) το κοινοβούλιο του Νέου Μεξικού ανακοίνωσε την έναρξη για πρώτη φορά ενδελεχούς έρευνας στο Ράντσο Ζόρο του Επστάιν, το οποίο βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα νότια της Σάντα Φε, όπου επιζήσασες έχουν καταγγείλει ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση.

Το email του 2019 είναι μεταξύ των χιλιάδων εγγράφων που αφορούν την υπόθεση Έπστιν τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης. Είχε σταλεί λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Έπστιν στον Έντι Άραγκον, έναν παρουσιαστή ραδιοφωνικής εκπομπής ο οποίος αναφέρθηκε στο Ράντσο Ζόρο.

Ο αποστολέας, που ισχυρίστηκε ότι εργαζόταν στο ράντσο, ζήτησε να του καταβληθεί ένα bitcoin προκειμένου να παραδώσει στον Άραγκον βίντεο τα οποία φέρονται να τραβήχτηκαν στο σπίτι του Τζέφρι Επστάιν και δείχνουν τον χρηματιστή να συνευρίσκεται σεξουαλικά με ανήλικες.

Ο Άραγκον δήλωσε σε συνέντευξη ότι εκτίμησε πως το email περιείχε αυθεντικές πληροφορίες και για τον λόγο αυτόν το προώθησε στο FBI. Πρόσθεσε εξάλλου ότι δεν είχε άλλη επαφή με τον αποστολέα του.

Το email, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα με περικοπές, ανέφερε επίσης ότι δύο αλλοδαπές κοπέλες είχαν ταφεί, έπειτα από εντολή του Επστάιν, «κάπου στους λόφους έξω από το Ζόρο» και εξηγούσε ότι και οι δύο πέθαναν «από στραγγαλισμό στη διάρκεια σκληρού, φετιχιστικού σεξ».