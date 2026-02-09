Συμβαίνει τώρα:
Τζέφρι Επστάιν: Τα «γυρνάει» η συνεργός του, Γκισλέιν Μάξγουελ – Θα μιλήσει αν λάβει χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ

Στο παρελθόν η 64χρονη Μάξγουελ διαβεβαίωσε ότι ο πρώην σύντροφός της δεν διατηρούσε καμία «λίστα πελατών» και ότι η ίδια δεν γνώριζε αν είχε εκβιάσει κάποιες σημαντικές προσωπικότητες
Ghislaine Maxwell
Ghislaine Maxwell / U.S. Justice Department / Handout via REUTERS

«Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ είπε ότι η κατηγορούμενη θα απαντούσε στις ερωτήσεις του δικαστηρίου εάν λάμβανε χάρη» από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, μετά την ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση του παιδόφιλου Τζέφρι Επστάιν.

Η σύντροφος και συνεργός του Τζέφρι Eπστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών, αρνήθηκε να απαντήσει σήμερα (09.02.2026) στις ερωτήσεις Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων. Οι δικηγόροι της είχαν προειδοποιήσει με επιστολή τους τον Κόμερ ότι η πελάτισσά τους σκόπευε να επικαλεστεί το δικαίωμά της στη σιωπή, ώστε να μην αυτοενοχοποιηθεί. Μάλιστα, στην προκαταρκτική δήλωσή του ενώπιον της Επιτροπής σήμερα, ο δικηγόρος της 64χρονης Μάξγουελ είπε ότι «δεν έχει κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Κλίντον είναι ένοχοι για οποιοδήποτε αδίκημα», πρόσθεσε ο Κόμερ.

«Όπως προβλεπόταν, η Γκισλέιν Μάξγουελ επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροπολογία (σ.σ. του Συντάγματος) και αρνήθηκε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις», είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, μετά την ολοκλήρωση της σύντομης ακροαματικής διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών. Χαρακτήρισε «απογοητευτική» την απόφαση της Μάξγουελ, η οποία συμμετείχε στη διαδικασία μέσω βιντεοκλήσης από τη φυλακή του Τέξας όπου κρατείται.

Αρχικά, οι συνήγοροι ζητούσαν, σε αντάλλαγμα για την κατάθεσή της, να της χορηγηθεί ποινική ασυλία, όμως η Επιτροπή αρνήθηκε να ικανοποιήσει αυτό το αίτημα.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής έγινε εν μέσω της θύελλας που έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση, στις 30 Ιανουαρίου, εκατομμυρίων σελίδων, βίντεο και φωτογραφιών από το αρχείο Επστάιν, που έφεραν σε δύσκολη θέση πολλούς πολιτικούς και άλλους, σε όλον τον κόσμο. Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς σχολίασε ωστόσο ότι αυτά τα τρία εκατομμύρια σελίδες δεν περιέχουν νέα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην άσκηση συμπληρωματικών διώξεων.

Ωστόσο, μολονότι η απλή αναφορά ενός ονόματος στους φακέλους Επστάιν δεν συνεπάγεται ότι το άτομο αυτό εμπλέκεται «a priori» σε κάποια αξιόποινη πράξη, πολλές προσωπικότητες ανησυχούν για τις συνέπειες που θα έχει η αποκάλυψη των παρελθόντων δεσμών τους με τον σεξουαλικό εγκληματία.

Η Μάγξουελ δηλώνει έτοιμη να απαλλάξει τον Τραμπ και τους Κλίντον

Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον και ο Ρεπουμπλικάνος νυν πρόεδρος Ντόναλντ Ταμπ διατηρούσαν και οι δύο φιλικές σχέσεις με τον Επστάιν, όμως διαβεβαιώνουν ότι είχαν διακόψει τις επαφές τους πολλά χρόνια πριν από τον θάνατο του τελευταίου στη φυλακή, το 2019 και δεν γνώριζαν τα εγκλήματά του.

Η ίδια κοινοβουλευτική επιτροπή έχει καλέσει σε ξεχωριστές ακροάσεις, στο τέλος του μήνα, τον Κλίντον και τη σύζυγό του, πρώην υπουργό Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον.

Την περασμένη εβδομάδα το ζευγάρι απαίτησε να γίνει δημόσια η συνεδρίαση της Επιτροπής, καθώς δεν θέλουν «να εργαλειοποιηθούν» οι δηλώσεις τους από τους Ρεπουμπλικάνους.

Ο Τοντ Μπλανς, πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ, πήγε στα τέλη Ιουλίου στη Φλόριντα, όπου έκτιε την ποινή της η Μάξγουελ και την ανέκρινε επί μιάμιση ώρα. Λίγο αργότερα, η 64χρονη μεταφέρθηκε σε άλλη φυλακή, με λιγότερο αυστηρό καθεστώς ασφαλείας, γεγονός που προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των θυμάτων του Επστάιν και των συγγενών τους.

Σύμφωνα με την απομαγνητοφωνημένη κατάθεσή της, που δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης τον Αύγουστο, η Μάξγουελ είπε ότι δεν πιστεύει πως ο Επστάιν αυτοκτόνησε στη φυλακή, αλλά δεν θέλησε να κάνει εικασίες για το ποιος ευθύνεται για τον θάνατό του.

Διαβεβαίωσε επίσης ότι ο πρώην σύντροφός της δεν διατηρούσε καμία «λίστα πελατών» και ότι η ίδια δεν γνώριζε αν είχε εκβιάσει κάποιες σημαντικές προσωπικότητες.

