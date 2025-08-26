Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στην Παιανία κοντά στην Αττική Οδό – Απειλείται και εταιρεία
Κόσμος

Τζέι Ντι Βανς: Κατακραυγή με τη δήλωσή του ότι ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος έληξε με διαπραγματεύσεις – «Επικίνδυνη διαστρέβλωση»

Οργή στα social media με το... μαργαριτάρι που πέταξε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αναφορικά με τη μεσολάβηση Τραμπ στις διαπραγματεύσεις Πούτιν και Ζελένσκι για την Ουκρανία - «Άσχετος» και «επικίνδυνα αμόρφωτος» γράφουν
Τζέι Ντι Βανς
Ο Τζέι Ντι Βανς / REUTERS / Alyssa Pointer

Σημαντικά κενά στο μάθημα της Ιστορίας φαίνεται πως έχει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και πιθανός υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές του 2028 Τζέι Ντι Βανς, όπως αποδεικνύεται από την τεράστια γκάφα που έκανε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης και προκάλεσε κατακραυγή. 

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έδωσε συνέντευξη στη δημοσιογράφο του NBC Κρίστεν Γουέλκερ και την εκπομπή Meet the Press. Στο σημείο που ανέλυε τη στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ισχυρίστηκε ότι ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος έληξε με «διαπραγματεύσεις» και η ατάκα του εξόργισε αρκετούς Αμερικανούς.

Συγκεκριμένα, ο Βανς θέλοντας να εξηγήσει ότι ο Τραμπ απλώς προσπαθεί να μεσολαβήσει στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ρώσου προέδρου Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι, είπε ότι «αν πάμε πίσω και δούμε τι έγινε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αν δούμε τι έγινε στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αν δούμε τι έγινε σε κάθε μεγάλη σύγκρουση που σημάδεψε την ανθρωπότητα, όλες καταλήγουν σε κάποιο είδος διαπραγμάτευσης». 

Χιλιάδες χρήστες της πλατφόρμας Χ έσπευσαν να διορθώσουν τον αντιπρόεδρο, με πολλούς να τον χαρακτηρίζουν «άσχετο» και «επικίνδυνα αμόρφωτο». Μάλιστα επεσήμαναν ότι ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος δεν τελείωσε με διαπραγματεύσεις μεταξύ των Συμμάχων και των δυνάμεων του Άξονα, αλλά έληξε το 1945 με την άνευ όρων παράδοση της Γερμανίας και της Ιαπωνίας.

«Με ανησυχεί το γεγονός ότι ο αντιπρόεδρος και μελλοντικός υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για το 2028 είναι ένας ηλίθιος που δεν γνωρίζει ότι ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος τελείωσε στο πεδίο της μάχης με τους Συμμάχους να απαιτούν άνευ όρων παράδοση», έγραψε ένας χρήστης του X καθώς το βίντεο έγινε viral.

«Σε αυτό το καταπληκτικό βίντεο, ο ηλίθιος Τζέι Ντι Βανς ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κέρδισαν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά ότι διαπραγματεύτηκαν με τη Γερμανία για να τερματίσουν τον πόλεμο, ή με την Ιαπωνία», έγραψε ένας άλλος χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. «Να υποθέσω ότι πιστεύει ότι Καρχηδόνα δεν ηττήθηκε από τη Ρώμη», πρόσθεσε καυστικά.

x x

Πέρα από την ιστορική ακρίβεια, αρκετοί κατηγόρησαν τον Βανς ότι με τα λεγόμενά του «σβήνει τη θυσία των Αμερικανών στρατιωτών» που έπεσαν στα πεδία μαχών, σύμφωνα με την Daily Mail. «Η παράδοση ήταν αποτέλεσμα αμείλικτων μαχών και βομβαρδισμών, όχι τραπέζι διαπραγματεύσεων», τόνισε ένας άλλος χρήστης.

«Σταματήστε να ξαναγράφετε την ιστορία για να προωθήσετε την ατζέντα του κατευνασμού σας», έγραψε κάποιος άλλος ενώ ένας χρήστης εξέφρασε την ανακούφισή του που «δεν είχαμε κάποιον με τη νοοτροπία του Βανς επικεφαλής κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου». 

Παρά την καταιγίδα αρνητικών σχολίων και το πάρτι που στήθηκε στα social media, δεν έλειψαν και κάποιοι που υπερασπίστηκαν τον αντιπρόεδρο, λέγοντας ότι τεχνικά, και η παράδοση αποτελεί μορφή διαπραγμάτευσης: «Μέσω διαπραγματεύσεων οι Γερμανοί και οι Ιάπωνες συμφώνησαν να παραδοθούν, κι εμείς συμφωνήσαμε να δεχτούμε την παράδοσή τους», ανέφερε ένας υποστηρικτής.

Ωστόσο, οι περισσότεροι σχολιαστές χαρακτήρισαν την δήλωσή του ως «επικίνδυνη διαστρέβλωση», θεωρώντας πως ανοίγει τον δρόμο για μια πολιτική «κατευνασμού» απέναντι σε αυταρχικά καθεστώτα, όπως αυτό του Πούτιν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ρωσίδα ορειβάτισσα αποκλεισμένη εδώ και 14 μέρες σε βουνό του Κιργιστάν - Δραματική έκκληση του γιου της: «Είναι ζωντανή»
Οι Αρχές σταμάτησαν τις έρευνες διάσωσης λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, όμως ο γιος της δηλώνει πεπεισμένος ότι η μητέρα του ζει - 4 χρόνια πριν έμεινε δίπλα στον σύζυγό της στη χιονοθύελλα, αλλά δεν κατάφερε να τον σώσει
Πλάνα από drone που τραβήχτηκαν επτά ημέρες μετά τον αποκλεισμό της Ναταλία Ναγκοβίτσινα δείχνουν κίνηση από τον υπνόσακο
Φρίντριχ Μερτς: Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος – «Η θέση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι σαφής»
Στη Γενική Συνέλευση τον Ηνωμένων Εθνών που θα γίνει τον επόμενο μήνα οι υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες της Δύσης αναμένεται να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος
Ο Γερμανός καγκελάριος Friedrich Merz και ο Καναδός πρωθυπουργός Mark Carney / Annegret Hilse/Pool Photo via AP 1
Newsit logo
Newsit logo