Τζέι Ντι Βανς: Κατακραυγή με τη δήλωσή του ότι ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος έληξε με διαπραγματεύσεις – «Επικίνδυνη διαστρέβλωση»

Σημαντικά κενά στο μάθημα της Ιστορίας φαίνεται πως έχει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και πιθανός υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές του 2028 Τζέι Ντι Βανς, όπως αποδεικνύεται από την τεράστια γκάφα που έκανε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης και προκάλεσε κατακραυγή.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έδωσε συνέντευξη στη δημοσιογράφο του NBC Κρίστεν Γουέλκερ και την εκπομπή Meet the Press. Στο σημείο που ανέλυε τη στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ισχυρίστηκε ότι ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος έληξε με «διαπραγματεύσεις» και η ατάκα του εξόργισε αρκετούς Αμερικανούς.

Συγκεκριμένα, ο Βανς θέλοντας να εξηγήσει ότι ο Τραμπ απλώς προσπαθεί να μεσολαβήσει στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ρώσου προέδρου Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι, είπε ότι «αν πάμε πίσω και δούμε τι έγινε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αν δούμε τι έγινε στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αν δούμε τι έγινε σε κάθε μεγάλη σύγκρουση που σημάδεψε την ανθρωπότητα, όλες καταλήγουν σε κάποιο είδος διαπραγμάτευσης».

Χιλιάδες χρήστες της πλατφόρμας Χ έσπευσαν να διορθώσουν τον αντιπρόεδρο, με πολλούς να τον χαρακτηρίζουν «άσχετο» και «επικίνδυνα αμόρφωτο». Μάλιστα επεσήμαναν ότι ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος δεν τελείωσε με διαπραγματεύσεις μεταξύ των Συμμάχων και των δυνάμεων του Άξονα, αλλά έληξε το 1945 με την άνευ όρων παράδοση της Γερμανίας και της Ιαπωνίας.

«Με ανησυχεί το γεγονός ότι ο αντιπρόεδρος και μελλοντικός υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για το 2028 είναι ένας ηλίθιος που δεν γνωρίζει ότι ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος τελείωσε στο πεδίο της μάχης με τους Συμμάχους να απαιτούν άνευ όρων παράδοση», έγραψε ένας χρήστης του X καθώς το βίντεο έγινε viral.

«Σε αυτό το καταπληκτικό βίντεο, ο ηλίθιος Τζέι Ντι Βανς ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κέρδισαν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά ότι διαπραγματεύτηκαν με τη Γερμανία για να τερματίσουν τον πόλεμο, ή με την Ιαπωνία», έγραψε ένας άλλος χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. «Να υποθέσω ότι πιστεύει ότι Καρχηδόνα δεν ηττήθηκε από τη Ρώμη», πρόσθεσε καυστικά.

Πέρα από την ιστορική ακρίβεια, αρκετοί κατηγόρησαν τον Βανς ότι με τα λεγόμενά του «σβήνει τη θυσία των Αμερικανών στρατιωτών» που έπεσαν στα πεδία μαχών, σύμφωνα με την Daily Mail. «Η παράδοση ήταν αποτέλεσμα αμείλικτων μαχών και βομβαρδισμών, όχι τραπέζι διαπραγματεύσεων», τόνισε ένας άλλος χρήστης.

«Σταματήστε να ξαναγράφετε την ιστορία για να προωθήσετε την ατζέντα του κατευνασμού σας», έγραψε κάποιος άλλος ενώ ένας χρήστης εξέφρασε την ανακούφισή του που «δεν είχαμε κάποιον με τη νοοτροπία του Βανς επικεφαλής κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου».

Παρά την καταιγίδα αρνητικών σχολίων και το πάρτι που στήθηκε στα social media, δεν έλειψαν και κάποιοι που υπερασπίστηκαν τον αντιπρόεδρο, λέγοντας ότι τεχνικά, και η παράδοση αποτελεί μορφή διαπραγμάτευσης: «Μέσω διαπραγματεύσεων οι Γερμανοί και οι Ιάπωνες συμφώνησαν να παραδοθούν, κι εμείς συμφωνήσαμε να δεχτούμε την παράδοσή τους», ανέφερε ένας υποστηρικτής.

Ωστόσο, οι περισσότεροι σχολιαστές χαρακτήρισαν την δήλωσή του ως «επικίνδυνη διαστρέβλωση», θεωρώντας πως ανοίγει τον δρόμο για μια πολιτική «κατευνασμού» απέναντι σε αυταρχικά καθεστώτα, όπως αυτό του Πούτιν.