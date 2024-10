Τζένιφερ Άνιστον: «Ψήφισα με μεγάλη υπερηφάνεια την Κάμαλα Χάρις – Ας δώσουμε τέλος στην εποχή του φόβου»

Έκκληση σε όλους να πάνε να ψηφίσουν απηύθυνε η Τζένιφερ Άνιστον με μια παθιασμένη ανάρτηση μέσω της οποίας στηρίζει απερίφραστα την Κάμαλα Χάρις για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Η διάσημη ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός αναφέρεται εκτενώς στο διακύβευμα των προεδρικών εκλογών, είναι ενωτική και υπογραμμίζει ότι αισθάνεται πολύ τυχερή που έχει το δικαίωμα της ψήφου. «Η ψήφος σας μετράει», λέει η Τζένιφερ Άνιστον.

«Σήμερα όχι μόνο ψήφισα υπέρ της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, υπέρ της αναπαραγωγικής ελευθερίας, υπέρ των ίσων δικαιωμάτων, υπέρ ασφαλών σχολείων και υπέρ μιας δίκαιης οικονομίας, αλλά και υπέρ της υγείας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Να θυμάστε ότι όποιος κι αν είστε και όπου κι αν ζείτε, η φωνή σας μετράει. Η ψήφος σας μετράει», τονίζει στην ανάρτηση η Άνιστον.

Και συνεχίζει: «Ξέρω ότι δεν συμφωνούμε σε όλα, και αυτή είναι η ομορφιά αυτής της χώρας, αλλά Θεέ μου, δεν έχεις κουραστεί από αυτό τον αρνητισμό που έχει ο ένας προς τον άλλον; Τον εκφοβισμό και τις συνεχείς απειλές σε όσους δεν σκέφτονται το ίδιο με τους άλλους; Ας δώσουμε ένα τέλος σας παρακαλώ σε αυτή την εποχή του φόβου, του χάους και των επιθέσεων στη δημοκρατία μας – και ας ψηφίσουμε κάποιον που θα μας ενώσει και δεν θα συνεχίσει να απειλεί να μας διαιρέσει. Ψήφισα με μεγάλη υπερηφάνεια την Kamala Harris και τον Tim Walz».

Today not only did I vote for access to health care, for reproductive freedom, for equal rights, for safe schools, and for a fair economy, but also for SANITY and HUMAN DECENCY.

Please remember that whoever you are and wherever you live, your voice matters. Your VOTE matters.

I… pic.twitter.com/93CmcssedW