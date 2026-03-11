Τζιάνγκ Σουετσίν: «Οι ΗΠΑ θα ηττηθούν από το Ιράν» – Ο «Κινέζος Νοστράδαμος» που έχει γίνει viral για τις προβλέψεις του

Με την ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν να είναι στο κόκκινο, ειδικοί και αναλυτές διατυπώνουν προβλέψεις, παρουσιάζουν αναλύσεις και μοιράζονται τις εκτιμήσεις τους για την πορεία του πολέμου στο Ιράν. Ανάμεσά τους κι ένας κινεζο-καναδός εκπαιδευτικός με έδρα το Πεκίνο.

Ο Τζιάνγκ Σουετσίν (Xueqin Jiang), ή αλλιώς «Κινέζος Νοστράδαμος», είναι ένας κινέζος καθηγητής που τον τελευταίο καιρό έχει γίνει viral για τις σωστές, μέχρι στιγμής, προβλέψεις του για τον πόλεμο στο Ιράν. Είναι διάσημος μέσω του καναλιού του στο YouTube, που έχει τίτλο «Predictive History» στο οποίο αναλύει γεωπολιτικά θέματα και αναλύει μοτίβα της Ιστορίας. Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει μια πρόβλεψη που είχε διατυπώσει ήδη από το 2024 σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ θα χάσουν τον πόλεμο με το Ιράν. Η πρόβλεψη αυτή έγινε πρόσφατα viral στα social media.

Και δεν είναι η μόνη. Ο ίδιος είχε κάνει ακόμη δύο σημαντικές προβλέψεις το 2024: ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επέστρεφε στην εξουσία το 2025 και ότι θα ξεκινούσε πόλεμο με το Ιράν – δύο εξελίξεις που, σύμφωνα με όσους αναπαράγουν την ανάλυσή του, έχουν πλέον επιβεβαιωθεί.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή…

Τον Μάιο του 2024 ο Σουετσίν είχε ανεβάσει στο κανάλι του μια διάλεξη με τον τίτλο «Η Παγίδα του Ιράν», όπου έκανε τρεις προβλέψεις:

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα κερδίσει για δεύτερη φορά το προεδρικό αξίωμα στις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ θα εμπλακούν σε πόλεμο με το Ιράν.

Οι ΗΠΑ θα χάσουν αυτόν τον πόλεμο.

Οι πρώτες δύο έχουν επαληθευτεί. Μένει να δούμε αν θα επαληθευτεί και η τρίτη. Στο μεταξύ ο καθηγητής Τζιάνγκ εμφανίζεται σχεδόν καθημερινά σε τηλεοπτικές εκπομπές, τα βίντεό του στο YouTube συγκεντρώνουν εκατομμύρια views.

Γιατί οι ΗΠΑ θα χάσουν από το Ιράν

Σύμφωνα με τον καθηγητή το Ιράν προετοιμάζεται γι’ αυτόν τον πόλεμο για περισσότερα από 20 χρόνια. Όπως επισημαίνει οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν με «επιτυχίες», αλλά αν αποφασίσουν την εισβολή στρατευμάτων θα παγιδευτούν σε έναν πόλεμο φθοράς παρόμοιο με εκείνους στο Βιετνάμ και στο Αφγανιστάν. Συγκρίνει μια τέτοια εξέλιξη με ιστορικά παραδείγματα όπως η αποτυχία των Αθηναίων στη Σικελική Εκστρατεία.

Η στρατηγική αδυναμία των ΗΠΑ είναι ότι χρειάζονται 3-4 εκατ. στρατιώτες για την κατοχή του Ιράν, δυναμικό που είναι αδύνατο να συγκεντρώσουν, τονίζει.

Επίσης αναφέρει ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα έχει σαν αποτέλεσμα την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, που θα οδηγήσει σε ενεργειακή κρίση και κατακόρυφη πτώση του πετροδολλαρίου. Σημειώνει ακόμα ότι οι χώρες του Κόλπου θα αποσύρουν την στήριξή τους στην αμερικανική οικονομία γεγονός που θα έχει άμεση επίπτωση στο βιοτικό επίπεδο των αμερικανών, στην ανάπτυξη των ΗΠΑ και στη στήριξη του πολέμου από τους αμερικανούς πολίτες.

Ο καθηγητής Τζιάνγκ προβλέπει ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν μπορεί και να σημάνει το τέλος της αμερικανικής ηγεμονίας και την αλλαγή της παγκόσμιας τάξης.

«Και μη ξεχνάμε ότι ο Τραμπ θέλει μια γρήγορη νίκη πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου», προσθέτει.

Περιγράφει τον πόλεμο ως «συστημική κρίση», όχι απλή περιφερειακή σύγκρουση με παγκόσμιες επιπτώσεις και προειδοποιεί ότι μπορεί να επεκταθεί σε έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Κάνει επίσης λόγο για οικονομική κατάρρευση της Δύσης, κυρίως της ΕΕ που βλέπει τις ενεργειακές πηγές της να στερεύουν. Τέλος υποστηρίζει ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει για αρκετές εβδομάδες αν όχι μήνες, ενώ επικαλούμενος τον νόμο της ασυμμετρίας ισχυρίζεται ότι οι πιο αδύναμοι συχνά νικούν μακροπρόθεσμα επειδή έχουν διαφορετικούς στόχους: το Ιράν μάχεται για την επιβίωσή του, ενώ οι ΗΠΑ θέλουν μια γρήγορη νίκη.

Όσον αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία ο καθηγητής Τζιάνγκ ανέφερε σε πρόσφατη εμφάνισή του ότι ο Ρώσσος πρόεδρος Βαλντιμίρ Πούτιν περιμένει να στείλουν οι αμερικανοί στρατεύματα στο Ιράν, προκειμένου να αρχίσει την εκστρατεία του για την κατάληψη της Οδησσού.

Ποιος είναι ο «Κινέζος Νοστράδαμος»

Ο καθηγητής Τζιάνγκ γεννήθηκε το 1976 στην Κίνα. Όταν ήταν 6 ετών η οικογένειά του μετανάστευσε στο Τορόντο του Καναδά. Έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο Yale με υποτροφία, απ’ όπου αποφοίτησε το 1999.

Μετά την αποφοίτησή του επέστρεψε στην Κίνα και αφιερώθηκε στην εκπαίδευση.

Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, από τον Σεπτέμβριο του 2008 έως τον Ιούλιο του 2010 διετέλεσε υποδιευθυντής στο Shenzhen Middle School στην Κίνα. Στη συνέχεια ανέλαβε τη θέση του διευθυντή στο International Division του Peking University High School στο Πεκίνο.

Αργότερα, από το 2013 έως το 2014, υπηρέτησε ως υποδιευθυντής στο Tsinghua University High School. Παράλληλα έχει εργαστεί και ως συνεργαζόμενος συντάκτης σε θέματα εκπαίδευσης για την κινεζική έκδοση των New York Times.

Από το 2022 διδάσκει Δυτική Φιλοσοφία στην ακαδημία Moonshot στο Πεκίνο, ένα από τα πλέον προοδευτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κίνας.