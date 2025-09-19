Κόσμος

Τζίμι Κίμελ: Οι σταρ των late-night στηρίζουν τον παρουσιαστή – Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και άλλους επικριτές του

Η αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ από το ABC συνεχίζει να προκαλεί σοκ – Την ώρα που παρουσιαστές καταγγέλλουν επίθεση στην ελευθερία του λόγοτ, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί άλλους επικριτές του
Ο Τζίμι Κίμελ
Ο Τζίμι Κίμελ / REUTERS / Mike Blake

Το κύμα συμπαράστασης μεγαλώνει στον χώρο των late-night shows. Ο Τζον Στιούαρτ, ο Σεθ Μάγιερς, ο Στίβεν Κολμπέρ και ο Τζίμι Φάλον εξέφρασαν την Πέμπτη (18.09.2025) τη στήριξή τους στον Τζίμι Κίμελ, του οποίου η εκπομπή ανεστάλη αιφνιδιαστικά από το ABC μετά τα επικριτικά σχόλιά του για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ.

Ο Στιούαρτ σατίρισε τη λογοκρισία αυτοαποκαλούμενος «πατριώτης υπάκουος» και ειρωνευόμενος έναν «οραματιστή πρόεδρο», ενώ ο Μάγιερς χλεύασε έναν «καταπληκτικό παίκτη του γκολφ» που δεν θα τολμούσε ποτέ να επικρίνει «παρά μόνο μέσω τεχνητής νοημοσύνης». Ο Κολμπέρ, πιο άμεσος, κατήγγειλε μια «κατάφωρη επίθεση στην ελευθερία της έκφρασης» από τον Ντόναλντ Τραμπ εναντίον των late-night shows στις ΗΠΑ.

Πέρα από τα τηλεοπτικά στούντιο, προσωπικότητες όπως ο Μπεν Στίλερ, η Τζέιμι Λι Κέρτις και ο Ντέιβιντ Λέτερμαν κατήγγειλαν μια απαράδεκτη προσβολή στην Πρώτη Τροπολογία. Ο Μπαράκ Ομπάμα προειδοποίησε για ένα «νέο και επικίνδυνο στάδιο», όπου η κυβέρνηση Τραμπ θα πίεζε τα μέσα ενημέρωσης να απολύουν ή να φιμώνουν φωνές που την επικρίνουν.

 
 
 
 
 
Visualizza questo post su Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un post condiviso da The Tonight Show (@fallontonight)

 

 
 
 
 
 
Visualizza questo post su Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un post condiviso da The Late Show (@colbertlateshow)

Στο Κογκρέσο, οι Δημοκρατικοί καταγγέλλουν αυταρχική εκτροπή. Η FCC, με επικεφαλής τον Μπρένταν Καρ, στενό συνεργάτη του Τραμπ, απείλησε να διερευνήσει τα σχόλια του Κίμελ, τροφοδοτώντας τις υποψίες πολιτικών πιέσεων.

Ο Τραμπ πανηγυρίζει και στοχοποιεί άλλους

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγυρίζει. Στο δίκτυό του Truth Social, συνεχάρη το ABC για το «εξαιρετικό θάρρος» του και χαρακτήρισε την αναστολή της εκπομπής «καταπληκτική είδηση για την Αμερική». Επέκρινε τον Κίμελ ως «χωρίς ταλέντο» και απείλησε τους συναδέλφους του Τζίμι Φάλον και Σεθ Μάγιερς, χαρακτηρίζοντάς τους «αποτυχημένους» που το NBC πρέπει «να ξεφορτωθεί το συντομότερο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε ακόμη περισσότερο, υπονοώντας ότι τα κανάλια που προβάλλουν υπερβολικά επικριτικό περιεχόμενο ίσως «χάσουν» την άδειά τους.

 

Μια κλιμάκωση που, σύμφωνα με τους παρατηρητές, θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει εκ βάθρων το αμερικανικό μιντιακό τοπίο και να θέσει μια πρωτοφανή πρόκληση για την ελευθερία της πολιτικής σάτιρας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το Ισραήλ κλείνει βασικό πέρασμα με την Ιορδανία μετά από αιματηρή επίθεση
Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν από οδηγό που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια από την Ιορδανία – Σε αντίποινα, οι ισραηλινές αρχές έκλεισαν το βασικό πέρασμα μεταξύ Δυτικής Όχθης και Ιορδανίας
Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία
Μαχητικό αεροσκάφος FCAS: Γερμανία και Ισπανία θέλουν λύση έως τα τέλη του 2025
Το Βερολίνο και η Μαδρίτη δηλώνουν αποφασισμένες να επιταχύνουν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα του μαχητικού αεροσκάφους του μέλλοντος, το οποίο παραμένει βαλτωμένο εδώ και χρόνια λόγω βιομηχανικών διαφωνιών
Ένα μοντέλο του FCAS
Ο Ερντογάν αναγκάζει τον κατασκευαστή του νέου κτιρίου του ΥΠΕΞ να δεσμευτεί ότι θα το έχει έτοιμο σε 2 χρόνια – Ο viral διάλογος
«Τώρα μας βλέπουν όλοι εδώ στην αίθουσα και σε όλη την Τουρκία, όλοι θα το θυμούνται αυτό» είπε με σοβαρό ύφος ο Τούρκος πρόεδρος ενώ ο κατασκευαστής χαμογελούσε αμήχανα
Ο κατασκευαστής του νέου κτιρίου του τουρκικού ΥΠΕΞ, ο Χακάν Φιντάν και ο Ταγίπ Ερντογάν
Ρωσία: Νέος ισχυρός σεισμός 7,8 Ρίχτερ στη Καμτσάτκα – Σε συναγερμό οι αρχές
Σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ έπληξε την Παρασκευή τη χερσόνησο Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, προκαλώντας προειδοποιήσεις για τσουνάμι – Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές
Χάρτης του σεισμού στην Άπω Ανατολή στη Ρωσία
Γαζα: Συνεχείς βομβαρδισμοί και χιλιάδες εκτοπισμένοι – «Θα είναι μακρύς ο πόλεμος» λέει ο Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ
Βομβαρδισμοί, μαζική φυγή αμάχων και νοσοκομεία στα πρόθυρα κατάρρευσης: η Γάζα βιώνει νέα κλιμάκωση, ενώ το Ισραήλ δηλώνει ότι θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας μακροπρόθεσμα χωρίς να καταλάβει το έδαφος
Βομβαρδισμοί στη Γάζα
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Μεγάλη τιμή να είμαι η πρώτη Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα»
Επικυρωμένη από τη Γερουσία των ΗΠΑ, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα αναλάβει τα καθήκοντά της στην Αθήνα τον Οκτώβριο, σηματοδοτώντας μια ιστορική πρώτη φορά για τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Αθήνας
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ 25
Newsit logo
Newsit logo