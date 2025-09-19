Τζίμι Κίμελ: Οι σταρ των late-night στηρίζουν τον παρουσιαστή – Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και άλλους επικριτές του

Το κύμα συμπαράστασης μεγαλώνει στον χώρο των late-night shows. Ο Τζον Στιούαρτ, ο Σεθ Μάγιερς, ο Στίβεν Κολμπέρ και ο Τζίμι Φάλον εξέφρασαν την Πέμπτη (18.09.2025) τη στήριξή τους στον Τζίμι Κίμελ, του οποίου η εκπομπή ανεστάλη αιφνιδιαστικά από το ABC μετά τα επικριτικά σχόλιά του για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ.

Ο Στιούαρτ σατίρισε τη λογοκρισία αυτοαποκαλούμενος «πατριώτης υπάκουος» και ειρωνευόμενος έναν «οραματιστή πρόεδρο», ενώ ο Μάγιερς χλεύασε έναν «καταπληκτικό παίκτη του γκολφ» που δεν θα τολμούσε ποτέ να επικρίνει «παρά μόνο μέσω τεχνητής νοημοσύνης». Ο Κολμπέρ, πιο άμεσος, κατήγγειλε μια «κατάφωρη επίθεση στην ελευθερία της έκφρασης» από τον Ντόναλντ Τραμπ εναντίον των late-night shows στις ΗΠΑ.

Πέρα από τα τηλεοπτικά στούντιο, προσωπικότητες όπως ο Μπεν Στίλερ, η Τζέιμι Λι Κέρτις και ο Ντέιβιντ Λέτερμαν κατήγγειλαν μια απαράδεκτη προσβολή στην Πρώτη Τροπολογία. Ο Μπαράκ Ομπάμα προειδοποίησε για ένα «νέο και επικίνδυνο στάδιο», όπου η κυβέρνηση Τραμπ θα πίεζε τα μέσα ενημέρωσης να απολύουν ή να φιμώνουν φωνές που την επικρίνουν.

Στο Κογκρέσο, οι Δημοκρατικοί καταγγέλλουν αυταρχική εκτροπή. Η FCC, με επικεφαλής τον Μπρένταν Καρ, στενό συνεργάτη του Τραμπ, απείλησε να διερευνήσει τα σχόλια του Κίμελ, τροφοδοτώντας τις υποψίες πολιτικών πιέσεων.

Ο Τραμπ πανηγυρίζει και στοχοποιεί άλλους

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγυρίζει. Στο δίκτυό του Truth Social, συνεχάρη το ABC για το «εξαιρετικό θάρρος» του και χαρακτήρισε την αναστολή της εκπομπής «καταπληκτική είδηση για την Αμερική». Επέκρινε τον Κίμελ ως «χωρίς ταλέντο» και απείλησε τους συναδέλφους του Τζίμι Φάλον και Σεθ Μάγιερς, χαρακτηρίζοντάς τους «αποτυχημένους» που το NBC πρέπει «να ξεφορτωθεί το συντομότερο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε ακόμη περισσότερο, υπονοώντας ότι τα κανάλια που προβάλλουν υπερβολικά επικριτικό περιεχόμενο ίσως «χάσουν» την άδειά τους.

Μια κλιμάκωση που, σύμφωνα με τους παρατηρητές, θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει εκ βάθρων το αμερικανικό μιντιακό τοπίο και να θέσει μια πρωτοφανή πρόκληση για την ελευθερία της πολιτικής σάτιρας.