Τζίμι Κίμελ: Θριαμβευτική η επιστροφή του – Τριπλασίασε τα ποσοστά του με ρεκόρ δεκαετίας στην τηλεθέαση

Το ABC επιβεβαίωσε την αύξηση της τηλεθέασης, αναφέροντας ότι σχεδόν 6,3 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν την εκπομπή - ένας αριθμός που δεν περιλαμβάνει μετρήσεις από υπηρεσίες streaming
Ο Τζίμι Κίμελ
Φωτογραφία: REUTERS/Mike Blake

Καθήλωσε τους τηλεθεατές στις ΗΠΑ η επιστροφή του Τζίμι Κίμελ στην εκπομπή του «Jimmy Kimmel Live!» τριπλασιάζοντας τα ποσοστά τηλεθέασης.

Μετά από μια εβδομάδα διακοπής της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ και όσα προηγήθηκαν με τον Ντόναλντ Τραμπ η επιστροφή του ήταν θριαμβευτική. Η τηλεθέαση που σημείωσε ήταν η υψηλότερη της τελευταίας δεκαετίας.

Το ABC, ιδιοκτησίας της Disney, επιβεβαίωσε την αύξηση της τηλεθέασης, αναφέροντας ότι σχεδόν 6,3 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν την εκπομπή – ένας αριθμός που δεν περιλαμβάνει μετρήσεις από υπηρεσίες streaming. 

Συνήθως, το Jimmy Kimmel Live! προσελκύει περίπου 1,4 έως 1,8 εκατομμύρια τηλεθεατές κάθε βράδυ στην τηλεόραση. 

Όπως συμβαίνει συχνά με τους μονολόγους των παρουσιαστών που μεταδίδουν αργά το βράδυ, υπήρχε μεγαλύτερο κοινό στο διαδίκτυο, με περισσότερα από 15 εκατομμύρια άτομα να παρακολουθούν τις εναρκτήριες ομιλίες του Kimmel στο YouTube μέχρι το βράδυ της Τετάρτης. Το ABC αναφέρει ότι περισσότερα από 26 εκατομμύρια άτομα παρακολούθησαν την επιστροφή του Kimmel στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου του YouTube.

Αυτοί οι αριθμοί ρεκόρ έρχονται παρά τις διακοπές ρεύματος σε πολλές πόλεις όπως η Ουάσινγκτον, το Σιάτλ, το Νάσβιλ και το Σεντ Λούις. Περίπου το ένα τέταρτο των σταθμών του ABC δεν μεταδίδουν την εκπομπή, με τις εταιρείες Nexstar και Sinclair να αρνούνται να επαναφέρουν τον Kimmel.

