Τζίμι Κίμελ: Το 2025 ήταν «πολύ καλή χρονιά για τον φασισμό» στις ΗΠΑ

Το 2025 ήταν «μία πολύ καλή χρονιά» στις ΗΠΑ «για τον φασισμό» δήλωσε ο Τζίμι Κίμελ σε ομιλία του που μεταδόθηκε από τη βρετανική τηλεόραση τα Χριστούγεννα. Η εκπομπή του Αμερικανού παρουσιαστή «Jimmy Kimmel Live!» ανεστάλη προσωρινά τον Σεπτέμβριο, μετά από «πυρά» που είχε εξαπολύσει στον Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με τη δολοφονία του οπαδού του Προέδρου των ΗΠΑ, Τσάρλι Κεκ.

Το βρετανικό κανάλι Channel 4 που μεταδίδει κάθε χρόνο από το 1993 ένα χριστουγεννιάτικο «διάγγελμα», ως «εναλλακτικό» εκείνου του Βρετανού μονάρχη, φέτος επέλεξε ως ομιλητή τον Τζίμι Κίμελ, σταρ των περίφημων «late night shows» των αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων και πολέμιο του Ντόναλντ Τραμπ.

Η εκπομπή του Κίμελ «κόπηκε» για λίγο καιρό όταν κατηγόρησε την αμερικανική δεξιά ότι εκμεταλλεύεται πολιτικά τη δολοφονία του influencer υποστηρικτή του Προέδρου των ΗΠΑ, Τσάρλι Κερκ.

«Ειλικρινά, νομίζω ότι δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει σε εσάς. Αντιθέτως, ξέρω τι συμβαίνει σε εμάς και μπορώ να σας πω ότι, όσον αφορά τον φασισμό, αυτή ήταν μία πολύ καλή χρονιά», δήλωσε ο Jimmy Kimmel στην έναρξη του ”διαγγέλματός” του.

«Η τυραννία ευημερεί εδώ» στις ΗΠΑ, επέμεινε, ενώ στη συνέχεια αναφερόμενος στο προσωρινό κόψιμο της εκπομπής του είπε:

«Το γεγονός ότι μία κυβέρνηση φιμώνει τους επικριτές της είναι κάτι που γίνεται σε χώρες σαν τη Ρωσία, τη Βόρεια Κορέα και το Λος Άντζελες, αλλά όχι στο Ηνωμένο Βασίλειο», ειρωνεύτηκε, προειδοποιώντας ταυτόχρονα τους Βρετανούς: «Όλα πάνε πολύ γρήγορα».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, τον οποίο αποκαλεί «βασιλιά Ντόνι τον Όγδοο» – παραπέμποντας στον Ερρίκο (Χένρι) τον Όγδοο – «ηττήθηκε», πρόσθεσε, δεδομένου ότι η εκπομπή του πήρε παράταση μέχρι και τα μέσα του 2027.

Ο Kimmel προέτρεψε τους Βρετανούς «να μην εγκαταλείψουν» τους Αμερικανούς. «Διανύουμε μία πολύ δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή, αλλά θα βγούμε από αυτήν», είπε.

Here’s the video of Jimmy Kimmel’s Alternative Christmas Message on the UK’s Channel 4 pic.twitter.com/gYQqT8ZZNy — LateNighter (@latenightercom) December 25, 2025

Κάποια από τα πρόσωπα που έχουν απευθύνει «εναλλακτικό διάγγελμα» τα τελευταία χρόνια ήταν ο κωμικός ηθοποιός και σκηνοθέτης Στίβεν Φράι το 2023 και ο Αμερικανός πρώην πράκτορας της CIA που έγινε εχθρός της, Έντουαρντ Σνόουντεν το 2013.