Τζιχαντιστές κατέρριψαν το ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος – Νεκρός ο πιλότος

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το ρωσικό αεριωθούμενο καταρρίφθηκε ενώ πετούσε πάνω από την πόλη Μαασράν. Ο κυβερνήτης, που χρησιμοποίησε με επιτυχία το εκτινασσόμενο κάθισμα για να εγκαταλείψει το μαχητικό, προκειμένου να μην τον πιάσουν αιχμάλωτο άνοιξε πυρ με το όπλο του προτού πέσει νεκρός από τα πυρά των τζιχαντιστών.

«Διεξήχθησαν δεκάδες αεροπορικές επιδρομές από τη ρωσική πολεμική αεροπορία στη συγκεκριμένη περιοχή τις τελευταίες 24 ώρες. Αυτό το αεροσκάφος πραγματοποιούσε επίσης πλήγματα» επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της μκο Αμπντέλ Ραχμάν.

Σύμφωνα με μια πηγή από τις τάξεις των ανταρτών, το ρωσικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε ενώ πετούσε πάνω από την πόλη Χαν αλ Σουμπλ, κοντά στην πόλη Σαρακέμπ.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ο οποίος κατάφερε να προσεγγίσει το σημείο της συντριβής, είδε το κουφάρι του αεροσκάφους. Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν να σβήσουν τη φωτιά που είχε ξεσπάσει, ενώ πυκνός καπνός είχε σκεπάσει την περιοχή.

Σε μια ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο προπαγανδιστικό δίκτυο Ibaa, η οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση εναντίον του ρωσικού αεροσκάφους, χωρίς να γίνει κάποια αναφορά στην τύχη του πιλότου.

«Αυτή (η κατάρριψη) είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για εκδικηθούμε για το λαό μας. Οι εγκληματίες εισβολείς ας μάθουν ότι οι ουρανοί μας δεν είναι για να κάνουν πικ νικ και δεν θα περνούν χωρίς να πληρώνουν το τίμημα, Θεού θέλοντος» ήταν το μήνυμα του διοικητή Μαχμούντ Τουρκομάνι.

Από την πλευρά της η Μόσχα επιβεβαίωσε τον θάνατο του κυβερνήτη αλλά και το γεγονός ότι το αεροσκάφος της καταρρίφθηκε από φορητό πύραυλο εδάφους αέρος.

«Ένα ρωσικό αεροσκάφος Su-25 κατέπεσε κατά τη διάρκεια πτήσης πάνω από την Ιντλίμπ. Ο πιλότος πρόλαβε να ενημερώσει ότι χρησιμοποίησε το εκτινασσόμενο κάθισμα» επισήμανε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της μάχης εναντίον των τρομοκρατών» διευκρινιζόταν.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass μετέδωσε επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ότι η Μόσχα απάντησε στην κατάρριψη εξαπολύοντας μια επιδρομή όπου σκοτώθηκαν περισσότεροι από 30 αντάρτες στην επαρχία Ιντλίμπ.

Συριακές οργανώσεις ανταρτών ανήρτησαν στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο όπου φαίνονται τα συντρίμμια του αεροσκάφους και η σορός του πιλότου, την οποία έχουν περικυκλώσει μαχητές.

Σύμφωνα με τους αντάρτες, το ρωσικό αεροσκάφος συμμετείχε σε βομβαρδισμούς εναντίον αυτοκινητοπομπών αμάχων που προσπαθούσαν να διαφύγουν από τις περιοχές που οι συριακές δυνάμεις και οι ξένοι παραστρατιωτικοί είχαν καταλάβει.

