Τζο Κεντ: Έκλεισαν σε «φούσκα» τον Ντόναλντ Τραμπ και τον έσπρωξαν σε πόλεμο στο Ιράν

Υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ οδηγήθηκαν στον πόλεμο υπό πίεση «από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό του λόμπι»
Ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, Τζο Κεντ που παραιτήθηκε

Ο Τζο Κεντ, πρώην διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, κατηγόρησε Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους πως παραπληροφόρησαν τον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή.

Ο Κεντ, που παραιτήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν, μιλώντας στην εκπομπή Megyn Kelly Show είπε ότι Ισραηλινοί και Αμερικανοί παράγοντες δημιούργησαν γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ μια «φούσκα πληροφόρησης», αποκλείοντας αντίθετες φωνές και πείθοντάς τον τελικά να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν.

«Είδα να δημιουργείται αυτή η “φούσκα” γύρω από τον πρόεδρο Τραμπ. Ο πρόεδρος απομονώθηκε και έτσι άκουγε μόνο αυτές τις φωνές».

Ο Κεντ τόνισε ότι δεν μπορούσε «με καθαρή συνείδηση» να υποστηρίξει τον πόλεμο κατά του Ιράν, καθώς η Τεχεράνη «δεν αποτελούσε άμεση απειλή».

Υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ οδηγήθηκαν στον πόλεμο υπό πίεση «από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό του λόμπι», κατηγορώντας ανώτατους Ισραηλινούς αξιωματούχους και μέσα ενημέρωσης για «εκστρατεία παραπληροφόρησης» με στόχο την εξαπάτηση του Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Κεντ, αυτή η διαδικασία διέφερε από την προηγούμενη στρατιωτική απόφαση του Τραμπ, όταν είχε πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, η οποία είχε ληφθεί μετά από ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων εντός της κυβέρνησης.

Αυτή τη φορά, όπως είπε, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και οι σύμβουλοί του, με τη βοήθεια υπέρμαχων του πολέμου Αμερικανών, όπως ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, κατάφεραν να πείσουν τον Τραμπ να δράσει προτού εξεταστούν πλήρως οι συνέπειες.

«Όποιο κι αν ήταν το επιχείρημα που χρησιμοποίησαν, το αποτέλεσμα ήταν ότι ο πρόεδρος Τραμπ οδηγήθηκε να πιστέψει πως, αν ενεργούσε τώρα, όλη αυτή η υπόθεση θα ήταν γρήγορη και εύκολη.»

