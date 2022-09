«Creepy Joe» είναι ένα από τα παρατσούκλια που έχουν δοθεί στον Τζο Μπάιντεν για τη συνήθεια, που έχει να… αγγίζει και να μυρίζει γυναίκες δημοσίως. Ακόμα ένα περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε αυτή την «creepy» συμπεριφορά του.

Σύγχυση στους χρήστες έχει προκαλέσει ένα στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια της χθεσινής ομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν σε εκδήλωση του σωματείου εκπαιδευτικών.

O Τζο Μπάιντεν διέκοψε την ομιλία του καθώς αναγνώρισε μια γυναίκα από το ακροατήριο και την κάλεσε να τον χαιρετήσει. «Πρέπει να μου πεις ένα γεια» της είπε και σχολίασε «Γνωριζόμαστε από παλιά. Αυτή ήταν 12 ετών, εγώ ήμουν 30. Αλλά όπως και να ‘χει, αυτή η γυναίκα με βοήθησε να κάνω πάρα πολλά».

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο μπέρδεψε τους χρήστες στα spcial media με ορισμένους να λένε ότι ο «Creepy Joe» επέστρεψε και άλλους να ζητούν επίμονα περισσότερες εξηγήσεις.

"Creepy Joe" is back at it with a creepy leud remark, going off-script to acknowledge a woman in the crowd



"You gotta say hi to me. We go back a long way. She was 12, I was 30"



The National Education Association union members just laughed off & cheered at Biden's bawdy comment pic.twitter.com/1TKH6DvSUy