Τζο Μπάιντεν: Ηθοποιοί και τραγουδιστές τον αποθεώνουν και στηρίζουν την Κάμαλα Χάρις

Πολλά «ρίχτερ» προκάλεσε η απόφαση του Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα των προεδρικών εκλογών που θα γίνουν τον Νοέμβριο, με την αντιπρόεδρό του, Κάμαλα Χάρις να εμφανίζεται έτοιμη να «νικήσει» τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η απόφαση του Τζο Μπάιντεν ανακοινώθηκε χθες (21.07.2024), όταν μετά από αρκετή σκέψη εξαιτίας των θλιβερών (για εκείνον) δημοσκοπήσεων, κατάλαβε πως δεν μπορεί να φέρει τη νίκη των Δημοκρατικών και έπρεπε να δώσει τα ηνία σε ένα νεότερο και ικανότερο μέλος, στην Κάμαλα Χάρις.

Από το «ταρακούνημα» όλου του πλανήτη, δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι αντιδράσεις διάσημων αστέρων του Χόλυγουντ και διεθνών τραγουδιστών, που «έτρεξαν» στα social media για να στηρίξουν δημόσια τον Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο των Δημοκρατικών και υποψήφια πρόεδρο, Κάμαλα Χάρις.

«Ο Τζο Μπάιντεν είχε κερδίσει με το παραπάνω την επανεκλογή του, αλλά ο χρόνος και η ηλικία έρχονται για όλους μας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής Τζον Λέτζεντ, στηρίζοντας ανοιχτά την Κάμαλα Χάρις.

«Καλώ τους Αμερικανούς να εκλέξουν την Κάμαλα Χάρις για πρόεδρό μας. Είναι έτοιμη γι’ αυτόν τον αγώνα και είμαι ενθουσιασμένος που θα την βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ», σημείωσε ο Λέτζεντ.

Η θρυλική καλλιτέχνης Μπάρμπρα Στρέιζαντ, σχολίασε στο Χ (πρώην Twitter) ότι «ο Τζο Μπάιντεν θα μείνει στην ιστορία ως ένας άνθρωπος που πέτυχε σημαντικά επιτεύγματα στην τετραετή θητεία του. Θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη της δημοκρατίας μας».

Joe Biden will go down in history as a man who accomplished significant achievements in his 4 year term. We should be grateful for his upholding of our democracy. — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) July 21, 2024

«Σε μια έξυπνη πολιτική πράξη και δείχνοντας ανιδιοτελή πατριωτισμό, ο Τζο Μπάιντεν έκανε ένα βήμα πίσω για να ανοίξει τον δρόμο ώστε να γίνει πρόεδρος ένας άλλος Δημοκρατικός … επειδή δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό για τη χώρα μας από το να νικήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ στην κάλπη. Με σεβασμό, θαυμασμό και στοργή, σας ευχαριστώ, κ. πρόεδρε», έγραψε ένας από τους πιο κορυφαίους ηθοποιούς όλων των εποχών, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο «The Hill», θέλοντας να δείξει τον σεβασμό του προς τον πρόεδρο τον ΗΠΑ για την απόφαση του να αποσυρθεί από την κούρσα.

Η οσκαρική Τζέιμι Λι Κέρτις σε μία σειρά από αναρτήσεις στο Instagram, περιέγραψε την Κάμαλα Χάρις ως «αξιόπιστη και δοκιμασμένη».

«Υποστηρίζω ολόψυχα @joebiden και την απόφασή του να αποσυρθεί και να στηρίξει ανεπιφύλακτα @kamalaharris», έγραψε η διάσημη ηθοποιός σε ανάρτησή της στο Instagram, «υπογραμμίζοντας» ότι η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ «είναι ένθερμη υποστηρίκτρια των δικαιωμάτων των γυναικών και των ανθρώπων που ανήκουν σε φυλετικές μειονότητες και το μήνυμά της είναι μήνυμα ελπίδας και ενότητας για την Αμερική στην εποχή της μεγάλου εθνικού διχασμού».

Ως «θρύλο» χαρακτήρισε τον Τζο Μπάιντεν ο οικοδεσπότης talk show και κωμικός Τζον Στιούαρτ στο Χ (πρώην Twitter) ενώ ο πρωταγωνιστής του «Star Wars» Μαρκ Χάμιλ σε ανάρτησή του στο ίδιο μέσο, έγραψε:

«Τώρα είναι καθήκον όλων μας ως πατριώτες Αμερικανοί να εκλέξουμε τον Δημοκρατικό που θα τιμήσει & θα προωθήσει την κληρονομιά του».

Legend. — Jon Stewart (@jonstewart) July 21, 2024

.@JoeBiden has a record of accomplishments unmatched by any president in our lifetime. He restored honesty, dignity & integrity to the office after 4 years of lies, crime, scandal & chaos. Thank you for your service, Mr. President. It’s now our duty as patriotic Americans to… https://t.co/wTnYkClVIk — Mark Hamill (@MarkHamill) July 21, 2024

Η σταρ του «Hocus Pocus», Μπέτι Μίντλερ χαρακτήρισε τον Τζο Μπάιντεν ως «αληθινό Αμερικανό πατριώτη», γράφοντας στο Χ:

«Είναι ο πιο σπάνιος πολιτικός, ένας έντιμος άνθρωπος που ζει σύμφωνα με τις αξίες του».

Επίσης χαρακτήρισε «βλάκα» τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών Τραμπ για την αντίδρασή του στην ανακοίνωση του Μπάιντεν, στην οποία ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών τον χαρακτήρισε «τον χειρότερο» πρόεδρο στην ιστορία της Αμερικής.

«Έτσι, φυσικά, ο πάντα ευγενικός Τραμπ δίνει στον Μπάιντεν άλλη μια κλωτσιά με την μπότα του καθώς ο Μπάιντεν παραιτείται: ‘Ο Τζο Μπάιντεν ήταν ο χειρότερος πρόεδρος στην ιστορία’ …ωστόσο όπως όλοι γνωρίζουμε με τον DJT (σ.σ.: τον Ντόναλντ Τραμπ), κάθε κατηγορία είναι μια ομολογία. Ευχαριστούμε για την επιβεβαίωση, βλάκα!», πρόσθεσε η Μπέτι Μίντλερ.

Joe Biden is a true American patriot. He’s been a fantastic President, and it hurts that the circumstances have been so unique and historic that he was obliged to drop out. He is the rarest of politicians, a decent man who lived by his values. — bettemidler (@BetteMidler) July 21, 2024

So of course, the ever gracious Trump gives Biden another kick with his hobnailed boot as Biden steps down: “Joe Biden was the worst president in history”…but as we all know, with DJT, every accusation is a confession. Thanks for the confirmation, schmuck! — bettemidler (@BetteMidler) July 21, 2024

Ο ηθοποιός του «Star Trek» Τζορτζ Τακέι, ήταν από τους πρώτους διάσημους που αντέδρασαν στην ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου. Τον χαρακτήρισε «πατριώτη» και παρότρυνε τον κόσμο να «ενωθεί πίσω από την Κάμαλα Χάρις».

«Θέλω να τιμήσω τον πρόεδρό μας Τζο Μπάιντεν. Υπηρέτησε το έθνος μας θαυμάσια για δεκαετίες, είναι ένας αξιοπρεπής και έντιμος άνθρωπος, ένας εξαιρετικά επιτυχημένος πρόεδρος και πατριώτης. Τώρα ας ενωθούμε πίσω από την Κάμαλα Χάρις και ας νικήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο!», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

I want to honor our President @JoeBiden. He has served our nation admirably for decades, he is a decent honorable man, a hugely successful president, and a patriot. Now let us unite behind @KamalaHarris and defeat Donald Trump in November! — George Takei (@GeorgeTakei) July 21, 2024

Η σταρ της σειράς «Abbott Elementary» Σέριλ Λι Ραλφ, που παρευρέθηκε μόλις πριν από λίγες εβδομάδες μαζί με πολλούς άλλους διάσημους σε εκδήλωση των Δημοκρατικών για την συγκέντρωση χρημάτων για την υποψηφιότητα του Τζο Μπάιντεν, ανήρτησε φωτογραφία της μαζί με την Χάρις, γράφοντας: «Ο πρόεδρος Μπάιντεν υποστήριξε την Κάμαλα Χάρις!».

President Biden has endorsed Kamala Harris ! pic.twitter.com/3Cn2q9NFJv — sheryl lee ralph (@thesherylralph) July 21, 2024

Η γνωστή τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι αντέδρασε επίσης στην ανακοίνωση του Μπάιντεν τραγουδώντας έναν στίχο από το τραγούδι της που κυκλοφόρησε πρόσφατα «Woman’s World».

«It’s a woman’s world, and you’re lucky to be living in it» («Είναι ένας γυναικείος κόσμος και είσαι τυχερός που ζεις σε αυτόν») τραγούδησε στο βίντεο που ανέβασε στο Instagram.

Η γνωστή πρώην παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής Έλεν ΝτιΤζένερις σημείωσε και αυτή ότι «είναι ευγνώμων στον πρόεδρο Μπάιντεν για όλα όσα έχει κάνει», ενώ η κωμικός Έιμι Σούμερ δήλωσε ότι «τα παίζει όλα» για την Χάρις.

Η πασίγνωστη ποπ σταρ Αριάνα Γκράντε αναδημοσίευσε την ανάρτηση του Μπάιντεν στην οποία υποστηρίζει την Χάρις για υποψήφια των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές.

Τέλος η γνωστή τραγουδίστρια Σερ έγραψε σε ανάρτησή της στο X ότι έχει έρθει ώρα οι Δημοκρατικοί να σκεφτούν «πέρα από τα συνηθισμένα».

«Στην καρδιά μου βασανίζομαι, επειδή δεν πιστεύω ότι οι Δημοκρατικοί μπορούν να κερδίσουν την προεδρία με τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, τον οποίο αγάπησα από τότε που γνωριστήκαμε το 2008. Έκανα Εκστρατεία γι’ αυτόν, πιστεύω ότι ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΤΗ ΣΚΥΤΑΛΗ. Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΝ “ΠΕΡΑ” ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ».

In my heart im tortured, Because I Don’t believe the Democrats Can win the Presidency With”Pres Biden” “Joe”whom I’ve Loved since we met in 2008.I

Campaigned for him I believe ITS TIME 2 PASS THE BATON. TIME 4 DEMS 2 THINK “ WAY” OUTSIDE THE BOX. MAYBE EVEN A SPLIT TICKET — Cher (@cher) July 21, 2024

Ο Τζο Μπάιντεν θα παραμείνει στα καθήκοντά του ως πρόεδρος των ΗΠΑ μέχρι το μεσημέρι της 20ης Ιανουαρίου του 2025 όπου τότε θα ολοκληρωθεί η θητεία του.