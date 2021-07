Βίντεο από επίσκεψη του Τζο Μπάιντεν στο Μίσιγκαν φέρνει στο προσκήνιο ερωτήματα για την πνευματική του υγεία. Σε επίσκεψή του σε κατάστημα της Πολιτείας ο Αμερικανός Πρόεδρος μοιάζει να είναι σε σύγχυση.

Ο 78χρονος Τζο Μπάιντεν «πιάστηκε» από τον φακό των τηλεοπτικών συνεργείων να είναι μπερδεμένος, προσπαθώντας να συμβουλευτεί τις σημειώσεις του για να απαντήσει στις ερωτήσεις ρεπόρτερ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο της «Daily Mail US», η δημοσιογράφος τον ρώτησε κάτι για το οποίο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ενημερωθεί λίγο νωρίτερα, αλλά δεν μπόρεσε να απαντήσει…

Το ατυχές στιγμιότυπο του Τζο Μπάιντεν φούντωσε τις φήμες για την πνευματική του κατάσταση.

Μάλιστα, το περιστατικό ώθησε τον γιατρό του προηγούμενου Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να ισχυριστεί ότι ο Μπάιντεν πρέπει να υποβληθεί σε έλεγχο των γνωστικών του ικανοτήτων.

Δείτε στο βίντεο της Daily Mail τις αμήχανες στιγμές του Μπάιντεν:

Συγκεκριμένα, μέσα σε κατάστημα του Μίσιγκαν η δημοσιογράφος που κάλυπτε την επίσκεψη του Τζο Μπάιντεν τον ρώτησε για μία πρόσφατη κυβερνοεπίθεση που αποδίδεται στους Ρώσους.

Ο 78χρονος Πρόεδρος διέκοψε τη ρεπόρτερ για να πει πως «δεν είμαστε σίγουροι πως είναι οι Ρώσοι. Με ενημέρωναν όσο ήμουν στο αεροπλάνο. Γι’ αυτό και άργησα να αποβιβαστώ…».

