Τζο Μπάιντεν: «Χιουμοράκι» μετά τις κατηγορίες για ανάρμοστα «αγγίγματα»! video

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες ότι έκανε γυναίκες να νιώσουν άβολα με τη σωματική επαφή του, επιχείρησε σήμερα να διασκεδάσει την όλη διαμάχη.

Μόλις είχε ξεκινήσει να εκφωνεί μια ομιλία στον Διεθνή Σύλλογο Ηλεκτρολόγων στην Ουάσιγκτον, ο Μπάιντεν αστειεύτηκε ότι «είχε πάρει άδεια» ώστε να αγκαλιάσει τον πρόεδρο του συνδικάτου Λόνι Στίβενσον.

Κατόπιν, ο Τζο Μπάιντεν έκανε παρόμοιο χιούμορ, αφού κάλεσε παιδιά από το ακροατήριο στην σκηνή, ενώ αγκάλιασε ένα αγόρι.

Biden puts his arm around a kid, says, “By the way, he gave me permission to touch him,” draws a big laugh pic.twitter.com/1aLcG5NhU5

Τα σχόλια του πρώην αντιπροέδρου ήταν τα πρώτα που έκανε δημοσίως από τότε που περισσότερες από έξι γυναίκες παραπονέθηκαν ότι τις είχε αγγίξει απρεπώς κατά τη διάρκεια πολιτικών εκδηλώσεων.

Ο ίδιος δεν απάντησε ποτέ άμεσα στις κατηγορίες, όπως έκανε νωρίτερα την εβδομάδα, όταν έδωσε στη δημοσιότητα ένα δίλεπτο βίντεο, που ανήρτησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αναγνώριζε ότι η αντίληψη του «προσωπικού χώρου» αναδύθηκε στον απόηχο του κινήματος #MeToo.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την ομιλία του, ο Μπάιντεν διατύπωσε τη λύπη του για τις επικρίσεις σε βάρος του, ότι με τη συμπεριφορά του έκανε κάποιες γυναίκες να νιώσουν άβολα, ωστόσο δεν ζήτησε συγγνώμη.

«Το γεγονός είναι πως έχω ξεκαθαρίσει ότι εάν έκανα κάποιον να νιώσει άβολα, αισθάνομαι άσχημα για αυτό».

«Δεν ήταν ποτέ αυτή η πρόθεσή μου, ποτέ, ποτέ, ποτέ».

«Λυπάμαι που δεν κατάλαβα. Δεν λυπάμαι για τις προθέσεις μου. Δεν λυπάμαι για ό,τι έχω ποτέ κάνει, ποτέ μου δεν επέδειξα ασέβεια εσκεμμένα, προς έναν άνδρα ή μια γυναίκα».

