Κόσμος

Τζον Κατσιματίδης: Ο Τραμπ εμπιστεύεται την Ελλάδα περισσότερο από άλλες χώρες – Θα του πρότεινα να συναντήσει τον Μητσοτάκη

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει ποτέ να γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας» ανέφερε ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας
Κυριάκος Μητσοτάκης και Ντόναλντ Τραμπ
Κυριάκος Μητσοτάκης και Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία Αρχείου Eurokinissi

Τη βεβαιότητά του ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα επιτρέψει ποτέ να γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας εξέφρασε ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας, Τζον Κατσιματίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, το πρωί της Πέμπτης (25.9.25).

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμπιστεύεται την Ελλάδα περισσότερο από άλλες χώρες, ενώ υπογράμμισε ότι θα πρότεινε στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος σήμερα θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να πραγματοποιήσει συνάντηση και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ερωτηθείς για την επικείμενη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό ο Τζον Κατσιματίδης ανέφερε πως «κάνει καλή δουλειά ο κ. Μητσοτάκης και είναι γεγονός ότι η Ελλάδα οικονομικά τα πάει καλά. Στηρίζω η Ελλάδα να έχει επισκέπτες, αλλά είμαι αντίθετος στην “εισβολή”. Ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε για το ίδιο πράγμα στα Ηνωμένα Έθνη χθες, για το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δέχονται “εισβολή” και για το ότι θα χάσουν τον έλεγχο των ίδιων των χωρών τους».

«Είπα το ίδιο όταν παρουσίασα τον Μάικ Πομπέο πέρσι στην Ελλάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος που ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ως προς τους 8000 ανθρώπους από τη Λιβύη, ήλεγξε την κατάσταση και δεν τους επέτρεψε να γίνουν μετανάστες (στην Ελλάδα). Θέλω η Ελλάδα να είναι ελληνική για πάντα. Δεν θα ήθελα να γίνουμε η ντροπή των προγόνων μας επειδή επιτρέψαμε “εισβολή” στην Ελλάδα ή επειδή η χώρα θα χάσει την ελληνικότητά της», επισήμανε και σημείωσε: 

«Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερος έλεγχος του ποιος έρχεται και ποιος φεύγει. Στις ΗΠΑ δεν έρχεται κανείς χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι. Ο Τραμπ δεν είναι μαλακός άνθρωπος, αυτή είναι η σωστή ελληνική λέξη;».

«Θα πρότεινα στον Τραμπ να κάνει συνάντηση και με τον Μητσοτάκη»

«Θα πρότεινα στον πρόεδρο Τραμπ να δώσει ίση ευκαιρία, όπως λέμε στην Αμερική, ώστε να κάνει συνάντηση και με τον Μητσοτάκη. Είναι εκνευρισμένος με τον Ερντογάν για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, το ίδιο με την Αυστραλία, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία», ανέφερε και συνέχισε:

«Ο Τραμπ είναι επιχειρηματίας. Θέλει να πουλήσει ό,τι μπορεί να πουλήσει. Θα σας πω ένα πράγμα: πιστεύω ότι πρόεδρος Τραμπ εμπιστεύεται την Ελλάδα περισσότερο απ’ όσο εμπιστεύεται άλλες χώρες. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει ποτέ να γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας».

«Ο Τραμπ είναι πάρα πολύ ενοχλημένος με τον πρόεδρο Πούτιν. Περίμενε καλύτερα πράγματα από εκείνον. Όταν κάτι τον ενοχλεί, μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Τον γνωρίζω δεκαπέντε χρόνια. Πιστεύει ότι υπάρχει ευκολότερος δρόμος για την ειρήνη», σχολίασε για τις σχέσεις του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο πρόεδρο και τις προσπάθειές του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Big brother» στη Γαλλία: Προσλαμβάνουν ντέτεκτιβ για να παρακολουθούν υπαλλήλους που παίρνουν αδικαιολόγητες αναρρωτικές άδειες
Οι αναρρωτικές άδειες κοστίζουν πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, ένα ποσό το οποίο επιβαρύνει σημαντικά την οικονομία της Γαλλίας
Υπάλληλοι σε γραφείο
Η Δανία εξοπλίζεται με νέα μέσα «εντοπισμού και εξουδετέρωσης drones» για την αντιμετώπιση της «συστηματικής απειλής»
Η Δανία, μέλος του ΝΑΤΟ, αναμένεται να φιλοξενήσει την επόμενη εβδομάδα τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μία σύνοδο κορυφής στην Κοπεγχάγη
αστυνομικοί
Πάνω από 1000 μαθητές με τροφική δηλητηρίαση από σχολικά γεύματα στην Ινδονησία – Μετέτρεψαν γήπεδο σε αυτοσχέδιο νοσοκομείο
Μαθητές έχονται τις πρώτες βοήθειες στα προαύλια των νοσοκομείων με ασθενοφόρα να πηγαινοέρχονται για να παραλάβουν παιδιά με δηλητηρίαση
Εκατοντάδες παιδιά νοσηλεύονται από δηλητηρίαση
Newsit logo
Newsit logo