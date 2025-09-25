Τζον Κατσιματίδης: Ο Τραμπ εμπιστεύεται την Ελλάδα περισσότερο από άλλες χώρες – Θα του πρότεινα να συναντήσει τον Μητσοτάκη

Τη βεβαιότητά του ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα επιτρέψει ποτέ να γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας εξέφρασε ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας, Τζον Κατσιματίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, το πρωί της Πέμπτης (25.9.25).

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμπιστεύεται την Ελλάδα περισσότερο από άλλες χώρες, ενώ υπογράμμισε ότι θα πρότεινε στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος σήμερα θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να πραγματοποιήσει συνάντηση και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ερωτηθείς για την επικείμενη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό ο Τζον Κατσιματίδης ανέφερε πως «κάνει καλή δουλειά ο κ. Μητσοτάκης και είναι γεγονός ότι η Ελλάδα οικονομικά τα πάει καλά. Στηρίζω η Ελλάδα να έχει επισκέπτες, αλλά είμαι αντίθετος στην “εισβολή”. Ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε για το ίδιο πράγμα στα Ηνωμένα Έθνη χθες, για το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δέχονται “εισβολή” και για το ότι θα χάσουν τον έλεγχο των ίδιων των χωρών τους».

«Είπα το ίδιο όταν παρουσίασα τον Μάικ Πομπέο πέρσι στην Ελλάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος που ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ως προς τους 8000 ανθρώπους από τη Λιβύη, ήλεγξε την κατάσταση και δεν τους επέτρεψε να γίνουν μετανάστες (στην Ελλάδα). Θέλω η Ελλάδα να είναι ελληνική για πάντα. Δεν θα ήθελα να γίνουμε η ντροπή των προγόνων μας επειδή επιτρέψαμε “εισβολή” στην Ελλάδα ή επειδή η χώρα θα χάσει την ελληνικότητά της», επισήμανε και σημείωσε:

«Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερος έλεγχος του ποιος έρχεται και ποιος φεύγει. Στις ΗΠΑ δεν έρχεται κανείς χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι. Ο Τραμπ δεν είναι μαλακός άνθρωπος, αυτή είναι η σωστή ελληνική λέξη;».

«Θα πρότεινα στον Τραμπ να κάνει συνάντηση και με τον Μητσοτάκη»

«Θα πρότεινα στον πρόεδρο Τραμπ να δώσει ίση ευκαιρία, όπως λέμε στην Αμερική, ώστε να κάνει συνάντηση και με τον Μητσοτάκη. Είναι εκνευρισμένος με τον Ερντογάν για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, το ίδιο με την Αυστραλία, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία», ανέφερε και συνέχισε:

«Ο Τραμπ είναι επιχειρηματίας. Θέλει να πουλήσει ό,τι μπορεί να πουλήσει. Θα σας πω ένα πράγμα: πιστεύω ότι πρόεδρος Τραμπ εμπιστεύεται την Ελλάδα περισσότερο απ’ όσο εμπιστεύεται άλλες χώρες. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει ποτέ να γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας».

«Ο Τραμπ είναι πάρα πολύ ενοχλημένος με τον πρόεδρο Πούτιν. Περίμενε καλύτερα πράγματα από εκείνον. Όταν κάτι τον ενοχλεί, μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Τον γνωρίζω δεκαπέντε χρόνια. Πιστεύει ότι υπάρχει ευκολότερος δρόμος για την ειρήνη», σχολίασε για τις σχέσεις του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο πρόεδρο και τις προσπάθειές του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.