Κόσμος

Τζον Κατσιματίδης: Προσωρινή η αύξηση στις τιμές των καυσίμων, μόνο έναν μήνα θα υποφέρουμε

Εκτίμησε ότι η αναταραχή θα υποχωρήσει όταν αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμπούζ
Τζον Κατσιματίδης
Τζον Κατσιματίδης

Καθησυχαστικός είναι ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας της Νέας Υόρκης, Τζον Κατσιματίδης, σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ και ιδιοκτήτης της United Refining Company σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και την άνοδο στις τιμές των καυσίμων.

Ο Τζον Κατσιματίδης υποστήριξε ότι η άνοδος στις τιμές των καυσίμων που συνδέεται με την ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι προσωρινή και δεν θα πρέπει να προκαλεί πανικό στους καταναλωτές. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αγορά αναμένεται να σταθεροποιηθεί μέσα σε περίπου έναν μήνα.

Μιλώντας στο Forbes, ανέφερε ότι το πετρέλαιο θα μπορούσε να αγγίξει ακόμη και τα 100 δολάρια το βαρέλι – κάτι που ήδη φάνηκε από το βράδυ της Κυριακής – ωστόσο εκτίμησε ότι η αναταραχή θα υποχωρήσει όταν αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τζον Κατσιματίδης σημείωσε επίσης πως οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες συχνά επωφελούνται από το κλίμα ανησυχίας στις αγορές, καθώς αυτό μπορεί να ενισχύσει τα κέρδη τους, διευκρινίζοντας όμως ότι η δική του εταιρεία δεν ακολουθεί τέτοια πρακτική. Παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν ψυχραιμία για τις επόμενες εβδομάδες, εκτιμώντας ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τη δύναμη να διαχειριστούν την κατάσταση σε διεθνές επίπεδο.

Όπως τόνισε, η United Refining Company δεν έχει προχωρήσει σε αλλαγές στον εφοδιασμό ή τη λειτουργία της, καθώς θεωρεί ότι η κρίση δεν θα διαρκέσει πάνω από 30 ημέρες. Τόνισε ότι η εταιρεία του δεν ευθύνεται για την άνοδο των τιμών, καθώς η αγορά πετρελαίου είναι παγκόσμια και όλοι οι καταναλωτές «θα υποφέρουμε».

Τέλος, εξήγησε ότι όσο αυξάνεται το κόστος προμήθειας των καυσίμων, οι αυξήσεις μεταφέρονται αναπόφευκτα και στις τιμές των πρατηρίων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής τα περιθώρια κέρδους της εταιρείας δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά.

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
