Από το Λονδίνο μέχρι το Σίδνεϊ, χιλιάδες άνθρωποι αψήφησαν σήμερα την πανδημία για να καταγγείλουν τον ρατσισμό και την αστυνομική βία, σε μια παγκόσμια κινητοποίηση άνευ προηγουμένου, την οποία πυροδότησε ο θάνατος του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στα χέρια τεσσάρων αστυνομικών.

Στο Λονδίνο, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου, κρατώντας πλακάτ με το σύνθημα «Οι ζωές των μαύρων μετρούν» και χτυπώντας ταμπούρλα. Οι περισσότεροι δεν τηρούσαν αποστάσεις, ορισμένοι όμως φορούσαν προστατευτικές μάσκες. «Ήρθε η ώρα να μετατρέψουμε τον ρατσισμό σε στάχτη!» φώναζε μια διαδηλώτρια με ντουντούκα. «Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι αθώο», κατήγγειλαν οι διαδηλωτές, αναφερόμενοι στον ρατσισμό και την αστυνομική βία.

A number of protesters in support of the # BlackLivesMatter movement have moved from Whitehall to the US Embassy in London as they continue to demonstrate against the death of # GeorgeFloyd in the US.pic.twitter.com/ASOqX54L34