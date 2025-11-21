Κόσμος

Τζόρτζι Πάρσελ: Αυστραλή βουλευτής αποκαλύπτει πολλαπλές σεξουαλικές παρενοχλήσεις μέσα στο κοινοβούλιο – «Τι περίμενε; Δείτε πώς ντύνεται, τα τατουάζ»

Η ίδια περιέγραψε ένα συμβάν όπου, ενώ έσκυψε να πάρει κάτι από το ψυγείο στο γραφείο της, άκουσε έναν συνάδελφο να της λέει: «Αν το ξανακάνεις αυτό, δεν θα είμαι υπεύθυνος για ό,τι συμβεί μετά»
Τζόρτζι Πάρσελ,
Η Αυστραλή βουλευτής Τζόρτζι Πάρσελ / Photo by Tracey Nearmy / Getty Images

Σάλο έχει προκαλέσει στην Αυστραλία η δημόσια καταγγελία της βουλευτού Τζόρτζι Πάρσελ, η οποία αποκάλυψε ότι έχει υποστεί επανειλημμένα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης μέσα στο κοινοβούλιο της Βικτόριας.

Τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης στα οποία αναφέρθηκε σε πρόσφατη ομιλία της στη Βουλή η 32χρονη πολιτικός σημειώθηκαν τόσο κατά την περίοδο που εργαζόταν ως πολιτική συνεργάτης όσο και κατά τη θητεία της ως εκλεγμένη εκπρόσωπος του κόμματος Animal Justice.

Η βουλευτής, η οποία εξελέγη στο κοινοβούλιο της Βικτόριας το 2022, δεν αποκάλυψε την ταυτότητα των προσώπων που εμπλέκονται. Όπως ανέφερε στην ομιλία της, τα πρώτα περιστατικά σημειώθηκαν όταν ήταν 26 ετών, στο ξεκίνημα της επαγγελματικής της πορείας: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση στο κοινοβούλιο πολλές φορές… από τον πρώτο κιόλας χρόνο που εργάστηκα εδώ». Η ίδια περιέγραψε χαρακτηριστικά ένα συμβάν όπου, ενώ έσκυψε να πάρει κάτι από το ψυγείο στο γραφείο της, άκουσε έναν συνάδελφο να της λέει: «Αν το ξανακάνεις αυτό, δεν θα είμαι υπεύθυνος για ό,τι συμβεί μετά».

Η Πάρσελ τόνισε ότι αυτό ήταν «μόνο ένα από μια σειρά περιστατικών» που έχει βιώσει στο κτίριο. Όταν κατήγγειλε τα περιστατικά ως βουλευτής, η πληροφορία – όπως δήλωσε – διέρρευσε άμεσα, οδηγώντας σε σχόλια και φήμες που στόχευαν την εμφάνιση και το παρελθόν της.

«Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν: “Τι περίμενε; Δείτε πώς ντύνεται. Δείτε τα τατουάζ. Δείτε το παρελθόν της. Δεν μπορείς να παρενοχλήσεις τη στρίπερ”», είπε χαρακτηριστικά. «Έχω ακούσει όλους τους ψιθύρους. Γνωρίζω πολύ καλά το slut shaming. Οι άνθρωποι της πολιτικής δεν είναι υπεράνω αυτών των συμπεριφορών», δήλωσε η νεαρή πολιτικός.

Σύμφωνα με τον Guardian, η ομιλία της πραγματοποιήθηκε κατά τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο ενός νομοσχεδίου για τον περιορισμό της χρήσης συμφωνιών μη αποκάλυψης (NDA) σε υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που η κυβέρνηση της Βικτώριας υποστηρίζει ότι καταπολεμά τις απόπειρες φίμωσης των θυμάτων. Η Πάρσελ υπογράμμισε ότι είναι ζωτικής σημασίας να μπορούν τα θύματα να μιλούν χωρίς να στιγματίζονται.

Κόσμος
