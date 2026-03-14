Κόσμος

Βαγδάτη: Εικόνες από το χτύπημα στην αμερικανική πρεσβεία – Αναφορές ότι καταστράφηκε το σύστημα αεράμυνας

Σύμφωνα με το Reuters και το Associated Press, πύραυλος χτύπησε την πρεσβεία, ενώ όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, το κτίριο της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής χτυπήθηκε από drone
Πυκνός καπνός βγαίνει από το κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη
Πυκνός καπνός βγαίνει από το κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη / AP Photo/Ali Jabar

Επίθεση δέχτηκε η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, το πρωί του Σαββάτου (14.3.26). Όπως φαίνεται και από τις εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, πυκνός καπνός έχει υψωθεί πάνω από το κτίριο στο κέντρο της ιρακινής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το Reuters και το Associated Press, η αμερικανική πρεσβεία χτυπήθηκε από πύραυλο, ενώ όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο η επίθεση πραγματοποιήθηκε από drone.

«Ένα drone έπληξε την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη», είπε ο Ιρακινός αξιωματικός στο AFP.

Δεύτερο στέλεχος των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαίωσε την επίθεση εναντίον της εγκατάστασης. Μάλιστα, σύμφωνα με αναφορές, χτυπήθηκε και το ελικοδρόμιο της πρεσβείας ενώ κατά πληροφορίες, καταστράφηκε το σύστημα αεράμυνας της πρεσβείας. 

Από την επίθεση δεν υπήρξαν τραυματίες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από την πρεσβεία των ΗΠΑ ή το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

 

 

 

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε μετά από δυο αεροπορικά πλήγματα στη Βαγδάτη κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν είναι γνωστό από ποιους έγιναν, που σκότωσαν δύο στελέχη ιρακινής ένοπλης οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν, των Ταξιαρχιών της Χεζμπολά, κατά πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
258
101
69
67
59
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν με Stealth Β-2 το νησί Χαργκ, την «καρδιά» του ιρανικού πετρελαίου - Πλήγματα στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη
Σε συναγερμό οι χώρες του Κόλπου από τα ιρανικά αντίποινα - Σκοπός να εξαλείψουμε το ιρανικό καθεστώς διαμηνύει ο Τραμπ- Συνεχόμενοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό
Πολυκατοικία
Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται: Ντόναλντ Τραμπ και Χεζμπολάχ υπόσχονται πόλεμο «μακράς διαρκείας»
Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πλήξει περισσότερους από 15.000 στόχους από την έναρξη του πολέμου, ενώ οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερα πλοία και 5.000 πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή
Σύννεφα καπνού υψώνονται μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού, έπειτα από την κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, εν μέσω της αμερικανο-ισραηλινής αντιπαράθεσης με το Ιράν
