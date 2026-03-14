Βαγδάτη: Εικόνες από το χτύπημα στην αμερικανική πρεσβεία – Αναφορές ότι καταστράφηκε το σύστημα αεράμυνας

Επίθεση δέχτηκε η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, το πρωί του Σαββάτου (14.3.26). Όπως φαίνεται και από τις εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, πυκνός καπνός έχει υψωθεί πάνω από το κτίριο στο κέντρο της ιρακινής πρωτεύουσας.
Σύμφωνα με το Reuters και το Associated Press, η αμερικανική πρεσβεία χτυπήθηκε από πύραυλο, ενώ όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο η επίθεση πραγματοποιήθηκε από drone.
«Ένα drone έπληξε την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη», είπε ο Ιρακινός αξιωματικός στο AFP.
Δεύτερο στέλεχος των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαίωσε την επίθεση εναντίον της εγκατάστασης. Μάλιστα, σύμφωνα με αναφορές, χτυπήθηκε και το ελικοδρόμιο της πρεσβείας ενώ κατά πληροφορίες, καταστράφηκε το σύστημα αεράμυνας της πρεσβείας.
Από την επίθεση δεν υπήρξαν τραυματίες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από την πρεσβεία των ΗΠΑ ή το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
More images of the destroyed C-RAM air Defense system and accompanying radar at the US Embassy in Baghdad, Iraq.— Vanguard-Veritas (@RussCan91) March 14, 2026
Reports also indicate the helicopter landing pad for the embassy was also struck.
BREAKING: A direct strike was reported on the C‑RAM system located within the U.S. Embassy in Baghdad. pic.twitter.com/UkmsmSU2yH— World Source News (@Worldsource24) March 14, 2026
– A direct hit on the C-RAM system in the US Embassy in Baghdad. This attack follows reports of assassination attempts on resistance leaders in the city. pic.twitter.com/YxAlRqg2pe— MonitorX (@MonitorX99800) March 14, 2026
GEOLOCATION: Iran/Iran-backed groups in Iraq appear to have directly hit C-RAM defense system at US Embassy compound in Baghdad— Rapid Report (@RapidReport2025) March 14, 2026
Fresh AP video from March 8 shows the same C-RAM system — where a fire was seen this morning following reported drone strike
NOW: Smoke and fire seen at US Embassy compound in Baghdad, Iraq after reported Iranian drone attack pic.twitter.com/FeKTpa6LoJ— Rapid Report (@RapidReport2025) March 14, 2026
Developing: Iraq: The US embassy in Baghdad was subjected to an attack targeting its air defense radar system pic.twitter.com/vdU8AH7qne— Informer (@X_Informer_X) March 14, 2026
Η επίθεση πραγματοποιήθηκε μετά από δυο αεροπορικά πλήγματα στη Βαγδάτη κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν είναι γνωστό από ποιους έγιναν, που σκότωσαν δύο στελέχη ιρακινής ένοπλης οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν, των Ταξιαρχιών της Χεζμπολά, κατά πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας.