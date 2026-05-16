Ντόναλντ Τραμπ: «Σκοτώσαμε το Νο2 στην ιεραρχία του ISIS, τον πιο ενεργό τρομοκράτη στον κόσμο»

Την εξουδετέρωση του Αμπού Μπιλάλ αλ Μινούκι, του δεύτερο στην ιεραρχία του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) παγκοσμίως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε κοινή επιχείρηση που διεξήχθη από τις αμερικανικές και τις νιγηριανές δυνάμεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social έκανε λόγο για μια άψογα σχεδιασμένη αποστολή που σκότωσε τον νο 2 του Ισλαμικού Κράτους, του πιο ενεργού τρομοκράτη στον κόσμο, όπως τον χαρακτήρισε.

«Απόψε με δική μου εντολή γενναίες αμερικανικές δυνάμεις και οι Ένοπλες Δυνάμεις της Νιγηρίας εκτέλεσαν άψογα μια σχολαστικά σχεδιασμένη και πολύ περίπλοκη αποστολή για την εξουδετέρωση από το πεδίο της μάχης του πιο ενεργού τρομοκράτη στον κόσμο. Ο Αμπού Μπιλάλ αλ Μινούκι, ο δεύτερος στην ιεραρχία του ISIS παγκοσμίως, πίστευε ότι θα μπορούσε να κρυφτεί στην Αφρική, αλλά δεν ήξερε ότι διαθέταμε πηγές που μας κρατούσαν ενήμερους για το τι έκανε», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε επίσης την κυβέρνηση της Νιγηρίας για τη συνεργασία της στην επιχείρηση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει παλαιότερα ότι οι χριστιανοί στη Νιγηρία υφίστανται διωγμό από ισλαμιστές τρομοκράτες, πράγμα το οποίο είχε διαψεύσει η κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας.

Οι ΗΠΑ είχαν πλήξει βάσεις, σύμφωνα με τις ίδιες, ισλαμιστών στη βορειοδυτική Νιγηρία τα Χριστούγεννα πέρυσι, μετά τις κατηγορίες του προέδρου Τραμπ.