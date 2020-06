Κατηγορίες για ανθρωποκτονία καθώς και άλλα κακουργήματα απαγγέλθηκαν εναντίον του λευκού αστυνομικού στην Ατλάντα που πυροβόλησε και σκότωσε τον Αφροαμερικανό Ρέισαρντ Μπρουκς πριν πέντε ημέρες στο πάρκινγκ ενός εστιατορίου Wendy’s.

Ο θάνατος του Μπρουκς, λίγες ημέρες μετά τον φόνο από λευκό αστυνομικό του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις ανησυχίες στις ΗΠΑ για τον συστημικό ρατσισμό στη χώρα, αλλά και για την αστυνομική βία.

Ο 27χρονος Μπρουκς, πατέρας τριών παιδιών, “δεν αποτέλεσε ποτέ απειλή”, “δεν επέδειξε επιθετική συμπεριφορά”, και “δεν απείλησε άμεσα να σκοτώσει ή να προκαλέσει σοβαρές σωματικές βλάβες” στους δύο λευκούς αστυνομικούς που προσπάθησαν να τον συλλάβουν την προηγούμενη Παρασκευή, δήλωσε ο Πολ Χάουαρντ εισαγγελέας της κομητείας Φούλτον.

Ο Ντέβιν Μπρόσναν, ο άλλος αστυνομικός που ήταν παρών στο περιστατικό και έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, κατηγορείται για πρόκληση σωματικής βλάβης και παραβίαση του όρκου του ως αστυνομικός, επεσήμανε ο εισαγγελέας.

Last night #AtlantaPolice were involved in another police shooting at Univeristy and Pryor. #AtlantaProtests #BlacklivesMatter. pic.twitter.com/FB35GJccWH