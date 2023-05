Τα… άκουσε ο πρίγκιπας Άντριου αναχωρώντας από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, προκειμένου να παραστεί στην τελετή ενθρόνισης του Βασιλιά Καρόλου. Ο αδελφός του νέου μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου έχει εμπλακεί σε σε σεξουαλικά σκάνδαλα, αμαυρώνοντας της εικόνα της βασιλικής οικογένειας.

Ο αδελφός του Βασιλιά Καρόλου, αποδοκιμάστηκε έντονα από μερίδα του κόσμου που βρισκόταν κοντά, ωστόσο δεν αντέδρασε και έμεινε εντελώς ανέκφραστος.

Ο Άντριου έχει χάσει το αξίωμά του ως ενεργού μέλους του βασιλικού οίκου της Μεγάλης Βρετανίας, λόγω της εμπλοκής του στο σεξουαλικό σκάνδαλο Επστάιν.

Ο 63χρονος Άντριου, επισήμως Δούκας της Υόρκης, είναι το τρίτο από τα τέσσερα παιδιά της αείμνηστης Βασίλισσας Ελισάβετ και ο δευτερότοκος γιος της. Τον Νοέμβριο του 2019 αποκαλύφθηκε η στενή σχέση του με τον καταδικασθέντα παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Μάλιστα, εναντίον του Άντριου προσωπικά, στράφηκε η Βιρτζίνια Τζιούφρι, η οποία μήνυσε τον πρίγκιπα για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση.

Prince Andrew booed by crowds as he travels to coronation 🍕🍕 https://t.co/u75F3x9FLa