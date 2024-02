Βασιλιάς Κάρολος: Η πρώτη αντίδραση Μπάιντεν στην είδηση πως διαγνώστηκε με καρκίνο

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε τη λύπη για τα νέα της υγείας του Βασιλιά Καρόλου.

Ο Βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο και ο εκπρόσωπος του State Department Vedant Patel δήλωσε πως οι σκέψεις της κυβέρνησης Μπάιντεν είναι μαζί του. «Είναι πολύ λυπηρά νέα» συμπλήρωσε.

Ο Ρίσι Σούνακ επίσης με μια ανάρτησή του ευχήθηκε περαστικά στον Βασιλιά Κάρολο.

Στο tweet του ο Ρίσι Σούνακ εύχεται στον Βασιλιά Κάρολο να γίνει γρήγορα καλά και δεν αμφιβάλλει πως θα επιστρέψει δυνατός στα καθήκοντά του.

Επίσης αναφέρει πως είναι βέβαιος ότι όλη η χώρα εύχεται στον Βασιλιά Κάρολο να γίνει καλά.

Wishing His Majesty a full and speedy recovery.



I have no doubt he’ll be back to full strength in no time and I know the whole country will be wishing him well. https://t.co/W4qe806gmv