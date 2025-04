Βασιλιάς Κάρολος στο ιταλικό Κοινοβούλιο: Η ειρήνη δεν μπορεί ποτέ να θεωρείται δεδομένη

Με την 20ή επέτειο του γάμου τους συμπίπτει η επίσκεψη που πραγματοποιούν ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα στην Ιταλία. Σήμερα (09.04.2025) το απόγευμα ο 76χρονος Βρετανός μονάρχης απηύθυνε ομιλία στο κατάμεστο ιταλικό Κοινοβούλιο.

«Η ειρήνη δεν μπορεί ποτέ να θεωρείται δεδομένη», δήλωσε ο Βασιλιάς Κάρολος στην ομιλία του στο ιταλικό κοινοβούλιο, την οποία παρακολούθησε από την πρώτη σειρά των εδράνων η Βασίλισσα Καμίλα, καθώς το βασιλικό ζευγάρι της Βρετανίας συμπληρώνει δύο δεκαετίες έγγαμου βίου.

«Δυστυχώς, η ηχώ των καιρών εκείνων που θεωρούσαμε ότι ανήκαν οριστικά στην Ιστορία, σήμερα άρχισε και πάλι να ακούγεται στις ηπείρους μας», τόνισε ο Κάρολος και επισήμανε:

«Η ειρήνη δεν μπορεί ποτέ να θεωρείται δεδομένη. Ιταλία και Μεγάλη Βρετανία είναι ενωμένες στην υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών, τις οποίες και συμμεριζόμαστε».

Ο Βασιλιάς Κάρολος θέλησε να μιλήσει ιταλικά και απευθυνόμενος στους βουλευτές και γερουσιαστές υπογράμμισε με αρκετή δόση χιούμορ, ότι «ελπίζει να μην κατέστρεψε τη γλώσσα του Δάντη».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η Ιταλία ήταν και θα είναι πάντα στην καρδιά του, κάτι που ίσχυε και για τη μητέρα του Ελισάβετ, η οποία, όπως υπενθύμισε, είχε επισκεφτεί τη Σικελία λίγο μετά τη δολοφονία του δικαστή Τζοβάνι Φαλκόνε σε βομβιστική επίθεση της Κόζα Νόστρα.

Στιγμιότυπο από την ομιλία του Βρετανού μονάρχη στο ιταλικό Κοινοβούλιο:

