Βασιλική υποδοχή σε Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ από τον Κάρολο και την Καμίλα στο κάστρο του Γουίνσδορ

Στo Κάστρο του Γουίνσδορ προσγειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17.09.2025)- στις 2 ώρα ελλάδος- ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, για τη συνάντηση με τον βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας, Κάρολο.

Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ έχει προσκληθεί από τον βασιλιά Κάρολο και, όπως ορίζει το πρωτόκολλο για κάθε επίσημη κρατική επίσκεψη, θα φιλοξενηθεί στο Κάστρο του Γουίνδσορ.

Το Marine One, το αεροσκάφους του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ που μετέφερε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, προσγειώθηκε στις 12:15 στο κάστρο του Γουίνσδορ.

Δευτερόλεπτα μετά την αποβίβαση του προεδρικού ζεύγους από το ελικόπτερο, το προεδρικό ζεύγος έτυχε υποδοχής από τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και τη Κέιτ Μίντελτον – η πριγκίπισσα της Ουαλίας, εντυπωσίασε με το look στις αποχρώσεις του μοβ.

Η Μελάνια Τραμπ φορούσε ένα μεγάλο πλατύγυρο καπέλο το οποίο έδειχνε ελάχιστα το πρόσωπό της.

Στη συνέχεια τους περίμεναν ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα και επιβιβάστηκαν σε βασιλικές άμαξες ακολουθώντας το πρωτόκολλο που υπάρχει σε τελετές υποδοχής αρχηγών κρατών.

Ντόναλντ Τραμπ και Βασιλιάς Κάρολος ήταν στην ίδια άμαξα και κατευθύνθηκαν όλοι προς το Κάστρο του Γουίνδσορ.

Prince William welcomes Trump to the UK. pic.twitter.com/CNbwpvUROj — Clash Report (@clashreport) September 17, 2025

Λεπτά πριν την μεταφορά τους με τις άμαξες, η κάμερα του Reuters, κατέγραψε ένα σικάτο πηγαδάκι: Κέιτ Μίντλετον, βασίλισσα Καμίλα και Μελάνια Τραμπ.

President Trump and King Charles III have arrived at the Windsor Castle itself. pic.twitter.com/zjyW7jYqAh — TabZ (@TabZLIVE) September 17, 2025

Η άφιξη του ζεύγους Τραμπ, έγινε με φόντο το (γνώριμο) μουντό καιρό του Λονδίνου- εξ ου και οι άμαξες είχαν κατεβάσει την οροφή τους για προστασία από τη βροχή.

Ο βασιλιάς Κάρολος και ο επίσημος καλεσμένος τους περιηγήθηκαν με άμαξες στο κτήμα του Γουίνδσορ- είχε προηγηθεί η ανάκρουση των εθνικών ύμνων ΗΠΑ και Βρετανίας.

Συνολικά, 80 στρατιώτες συνοδεύουν τον Βασιλιά Κάρολο στο Κάστρο.

Μετά το πέρας της φαντασμαγορικής τελετής υποδοχής, Τραμπ και Κάρολος κατευθύνθηκαν προς το εσωτερικό του κάστρου, όπου ο Κάρολος παραθέτει γεύμα.

Ακολούθως, ο Τραμπ θα καταθέσει στεφάνι στον τάφο της Βασίλισσας Ελισάβετ και θα παρακαθήσει σε επίσημο δείπνο στην Αίθουσα του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Γουίνδσορ.