Κόσμος

Βασιλική υποδοχή σε Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ από τον Κάρολο και την Καμίλα στο κάστρο του Γουίνσδορ

Ο Τραμπ θα καταθέσει στεφάνι στον τάφο της Ελισάβετ - Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Μελάνια με πλατύγυρο καπέλο
Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ κατά την επίσκεψή τους στο κάστρο του Γουίνδσορ όπου τους υποδέχτηκαν ο βασιλιάς Κάρολο και η βασίλισσα Καμίλα
Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ κατά την επίσκεψή τους στο κάστρο του Γουίνδσορ όπου τους υποδέχτηκαν ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα / Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS

Στo Κάστρο του Γουίνσδορ προσγειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17.09.2025)- στις 2 ώρα ελλάδος- ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, για τη συνάντηση με τον βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας, Κάρολο.

Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ έχει προσκληθεί από τον βασιλιά Κάρολο και, όπως ορίζει το πρωτόκολλο για κάθε επίσημη κρατική επίσκεψη, θα φιλοξενηθεί στο Κάστρο του Γουίνδσορ. 

Το Marine One, το αεροσκάφους του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ που μετέφερε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, προσγειώθηκε στις 12:15 στο κάστρο του Γουίνσδορ.

Δευτερόλεπτα μετά την αποβίβαση του προεδρικού ζεύγους από το ελικόπτερο, το προεδρικό ζεύγος έτυχε υποδοχής από τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και τη Κέιτ Μίντελτον – η πριγκίπισσα της Ουαλίας, εντυπωσίασε με το look στις αποχρώσεις του μοβ.  

Η Μελάνια Τραμπ φορούσε ένα μεγάλο πλατύγυρο καπέλο το οποίο έδειχνε ελάχιστα το πρόσωπό της.

Το Marine One που μετέφερε το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ
Το Marine One που μετέφερε το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ / Aaron Chown/Pool via REUTERS
Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια δευτερόλεπτα μετά την προσγειωση του ελικοπτέρου στη Βρετανία
Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια δευτερόλεπτα μετά την προσγειωση του ελικοπτέρου στη Βρετανία / Aaron Chown/ Pool via REUTERS

Στη συνέχεια τους περίμεναν ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα και επιβιβάστηκαν σε βασιλικές άμαξες ακολουθώντας το πρωτόκολλο που υπάρχει σε τελετές υποδοχής αρχηγών κρατών.

Ντόναλντ Τραμπ και Βασιλιάς Κάρολος ήταν στην ίδια άμαξα και κατευθύνθηκαν όλοι προς το Κάστρο του Γουίνδσορ.

Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων παρατάσσεται στη διαδρομή πριν από την Πομπή των Αμαξών
Μέλη της βασιλικής φρουράς πατάσσονται στη διαδρομή πριν από την Πομπή των Αμαξών / HENRY NICHOLLS/ Pool via REUTERS

Λεπτά πριν την μεταφορά τους με τις άμαξες, η κάμερα του Reuters, κατέγραψε ένα σικάτο πηγαδάκι: Κέιτ Μίντλετον, βασίλισσα Καμίλα και Μελάνια Τραμπ.

Κέιτ Μίντλετον, βασίλισσα Καμίλα και Μελάνια Τραμπ
Κέιτ Μίντλετον, βασίλισσα Καμίλα και Μελάνια Τραμπ / Aaron Chown/Pool via REUTERS

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιθεωρεί την τιμητική φρουρά κατά την τελετή υποδοχής στο Κάστρο του Γουίνδσορ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιθεωρεί την τιμητική φρουρά κατά την τελετή υποδοχής στο Κάστρο του Γουίνδσορ / Jonathan Brady/Pool via REUTERS
Ο Τραμπ ανάμεσα στα μέλη της βασιλικής φρουράς
Ο Τραμπ ανάμεσα στα μέλη της βασιλικής φρουράς / Kirsty Wigglesworth/ Pool via REUTERS
Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ κατά την επίσκεψή τους στο κάστρο του Γουίνδσορ όπου τους υποδέχτηκαν ο βασιλιάς Κάρολο και η βασίλισσα Καμίλα
Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ κατά την επίσκεψή τους στο κάστρο του Γουίνδσορ όπου τους υποδέχτηκαν ο βασιλιάς Κάρολο και η βασίλισσα Καμίλα / Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS

Η άφιξη του ζεύγους Τραμπ, έγινε με φόντο το (γνώριμο) μουντό καιρό του Λονδίνου- εξ ου και οι άμαξες είχαν κατεβάσει την οροφή τους για προστασία από τη βροχή.

Ο βασιλιάς Κάρολος και ο επίσημος καλεσμένος τους περιηγήθηκαν με άμαξες στο κτήμα του Γουίνδσορ- είχε προηγηθεί η ανάκρουση των εθνικών ύμνων ΗΠΑ και Βρετανίας.

Συνολικά, 80 στρατιώτες συνοδεύουν τον Βασιλιά Κάρολο στο Κάστρο.

Η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, η Βασίλισσα Καμίλα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ όρθιοι καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συναντά τη Σόφι Ντένσαμ, ιδιωτική γραμματέα της Βασίλισσας Καμίλα
Η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, η Βασίλισσα Καμίλα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ όρθιοι καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συναντά τη Σόφι Ντένσαμ, ιδιωτική γραμματέα της Βασίλισσας Καμίλα / Aaron Chown/Pool via REUTERS
Εντυπωσιακό καρέ με τη βασιλική οικογένεια και το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ
Εντυπωσιακό καρέ με τη βασιλική οικογένεια και το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ / Aaron Chown/Pool via REUTERS
Οι Ντόναλντ Τραμπ και βασιλιάς Κάρολος στην εντυπωσιακή βασιλική άμαξα
Οι Ντόναλντ Τραμπ και βασιλιάς Κάρολος στην εντυπωσιακή βασιλική άμαξα / Chris Jackson/ Pool via REUTERS
Η άμαξα που μεταφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ
Η άμαξα που μεταφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ / ADRIAN DENNIS/ Pool via REUTERS
Βασιλιάς Κάρολος και Ντόναλντ Τραμπ
Βασιλιάς Κάρολος και Ντόναλντ Τραμπ / Jordan Pettitt/ Pool via REUTERS
Ντόναλντ Τραμπ και Βασιλιάς Κάρολος
Ντόναλντ Τραμπ και Βασιλιάς Κάρολος / REUTERS/Toby Melville/ Pool TPX

Μετά το πέρας της φαντασμαγορικής τελετής υποδοχής, Τραμπ και Κάρολος κατευθύνθηκαν προς το εσωτερικό του κάστρου, όπου ο Κάρολος παραθέτει γεύμα. 

Ακολούθως, ο Τραμπ θα καταθέσει στεφάνι στον τάφο της Βασίλισσας Ελισάβετ και θα παρακαθήσει σε επίσημο δείπνο στην Αίθουσα του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Γουίνδσορ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ερντογάν κατά Νετανιάχου: «Είναι ιδεολογικά συγγενής του Χίτλερ» – «Θα πάρουμε το Τελ Αβίβ σε 72 ώρες» λένε τουρκικά μέσα
«Αυταπάτη του Νετανιάχου πως η Ιερουσαλήμ είναι δική του! Ο Νετανιάχου είναι ηγέτης γενοκτονικού δικτύου», δήλωσε με τη σειρά του Ομέρ Τσελίκ
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (ΦΩΤΟ Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
15
Newsit logo
Newsit logo