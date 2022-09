Ύστερα από μια σχεδόν 12ωρη τελετή, όπου όλα κύλησαν με… βρετανική ακρίβεια, έγιναν μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου, η βασίλισσα Ελισάβετ «ενώθηκε» ξανά με τον αγαπημένο της σύζυγο, Φίλιππο, τους γονείς και την αδερφή της, αφού τάφηκαν μαζί σε παρεκκλήσι στο Γουίνδσορ.

Τα παιδιά της, τα εγγόνια της και τα δυο δισέγγονά της, μαζί με 2.000 καλεσμένους, ηγέτες κρατών και κυβερνήσεις, βασιλείς και μέλη βασιλικών οίκων, αποχαιρέτισαν χθες (19.09.2022) τη βασίλισσα Ελισάβετ, σε μια τελετή γεμάτη λαμπρότητα και συγκίνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η βασιλική οικογένεια, μέσα από τους λογαριασμούς της στα social media αποχαιρέτισε τη γυναίκα που έμεινε στο θρόνο της Βρετανίας 70 ολόκληρα χρόνια, όρκισε πρωθυπουργό τον Τσόρτσιλ και συνέδεσε τη βασιλία της με τη σύγχρονη ιστορία της χώρας της, με μια φωτογραφία.

Μια φωτογραφία από τα παλιά, μια φωτογραφία που κανείς δεν είχε δει ποτέ ξανά: τη βασίλισσα Ελισάβετ, με μαντήλι στο κεφάλι, να κάνει πεζοπορία στην αγγλική εξοχή. «Μακάρι άγγελοι να σε συνοδεύουν τραγουδώντας ως την ανάπαυσή σου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

‘May flights of Angels sing thee to thy rest.’



In loving memory of Her Majesty The Queen.



1926 – 2022 pic.twitter.com/byh5uVNDLq