Η Βρετανία και ολόκληρος ο πλανήτης αποχαιρέτησαν τη Δευτέρα (19.9.2022) για τελευταία φορά τη βασίλισσα Ελισάβετ, τη γυναίκα που όρισε την ιστορία της χώρας επί 70 ολόκληρα χρόνια και που θα επανενωθεί με τον αγαπημένο της σύζυγο, τον πρίγκιπα Φίλιππο, περίπου 1.5 χρόνο μετά τον θάνατό του.

Μετά τη δεύτερη κηδεία στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνσδορ, η βασίλισσα Ελισάβετ θάφτηκε πλάι με τον πρίγκιπα Φίλιππο σε μια ιδιωτική τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρουσία μόνο μελών της βασιλικής οικογένειας. Στο ίδιο παρεκκλήσι έχουν ταφεί οι γονείς της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ και η αδερφή της, πριγκίπισσα Μαργαρίτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα τα στρατιωτικά σώματα απηύθυναν ύστατο χαιρετισμό μέσω των αξιωματικών της ενώ οι επίσημοι προσκεκλημένοι έψαλαν ύμνους προς τιμήν της.

Από το φέρετρό της αφαιρέθηκαν το αυτοκρατορικό στέμμα, το σκήπτρο και η Σταυροφόρος Σφαίρα, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ τοποθέτησε τη σημαία του Συντάγματος Company Color Royal Standard της βασίλισσας. Παράλληλα, ο Αυλάρχης έσπασε την ράβδο του σε μια συμβολική κίνηση που δείχνει το τέλος της θητείας του δίπλα στην Βασίλισσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τελευταία φορά ακούστηκαν όλοι οι τίτλοι της βασίλισσας Ελισάβετ και το φέρετρό της «βυθίστηκε» στα έγκατα του παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου. Οι παρευρισκόμενοι έψαλαν ξανά τον εθνικό ύμνο “God Save the King” και κάπως έτσι δόθηκε τέλος στη βασιλεία της Ελισάβετ Β’ και αρχίζει αυτή του Καρόλου Γ’.

BREAKING: In a solemn final moment, Queen Elizabeth II's casket descends into the royal vault at St. George’s Chapel in Windsor. https://t.co/bj3P8CRIHc pic.twitter.com/c7ao1wErhO

The Queen’s Piper plays a lament from the North Quire Aisle, the sound of which slowly fades as those inside St. George's Chapel remember Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/Rc2t1w0K2e