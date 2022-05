Το βράδυ της Κυριακής (15.05.2022) η βασίλισσα Ελισάβετ έδωσε το παρών στη λαμπερή έναρξη των εορτασμών για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο. Το Royal Windsor Horse Show διήρκεσε 90 λεπτά και σε αυτό συμμετείχαν οι γνωστοί ηθοποιοί Τομ Κρουζ και Έλεν Μίρεν.

Η βασίλισσα Ελισάβετ έφτασε στο Windsor Castle με το Range Rover της και συνοδευόταν από τον μικρότερο γιο της, τον πρίγκιπα Εδουάρδο. Η 96χρονη μονάρχης της Βρετανίας είχε μαζί το γνώριμο πλέον μπαστούνι της, κατέβηκε προσεκτικά από το αυτοκίνητο και χαμογελώντας πήρε το δρόμο προς τη θέση της στο Royal Box.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δυναμική επανεμφάνιση της στο ιππικό σόου έγινε στη σκιά της ανησυχίας για την κατάσταση της υγείας της. Το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να δει την 96χρονη μονάρχη, άρχισε να ζητωκραυγάζει μόλις έφτασε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετη και για την περίσταση είχε διαλέξει ένα φόρεμα με παγιέτες, γύρω από το οποίο είχε τυλίξει μια γκρι εσάρπα. Αν και τα πλάνα από το Royal Box ήταν περιορισμένα κατά τη διάρκεια της παράστασης, η 96χρονη μονάρχης φάνηκε να απολαμβάνει την λαμπερή βραδιά.

Στους εορτασμούς για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο, τα 70 χρόνια της βασίλισσας στο θρόνο, συμμετέχουν διασημότητες όπως ο Τομ Κρουζ, η Έλεν Μίρεν και η Κάθριν Τζένκινς. Ο Τομ Κρουζ δήλωσε πως είναι τιμή του να συμμετέχει στους εορτασμούς. Η Έλεν Μίρεν, η ηθοποιός που υποδύεται τη βασίλισσα Ελισάβετ, ήταν μεταξύ των σταρ που εμφανίστηκαν στην παράσταση που ονομάζεται A Gallop Through History και περιλαμβάνει περισσότερα από 500 άλογα και 1.000 ερμηνευτές.

Σημειώνεται ότι την περασμένη Παρασκευή η βασίλισσα Ελισάβετ είχε επίσης λάβει μέρος στην επίδειξη αλόγων, όπου ένα από τα δικά της άλογα ανακηρύχθηκε πρωταθλητής. Την περασμένη Τρίτη, έχασε την ετήσια ανάγνωση του λόγου της στη Βουλή των Λόρδων για πρώτη φορά από το 1963.

The Queen, 96, walks to take her seat at Platinum Jubilee celebration as the nation salutes her 70 years of service https://t.co/D3LqttiWed