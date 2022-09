Η Βρετανία ετοιμάζεται να αποχαιρετίσει την επί 70 χρόνια μονάρχη της και το Λονδίνο «βουλιάζει» από κόσμο. Η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ είναι προγραμματισμένη στις 13:00 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας) και εκτιμάται ότι για το ύστατο χαίρε στην βρετανική πρωτεύουσα βρίσκονται 2 εκατ. πολίτες.

Το λαϊκό προσκύνημα στο φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βρετανίας, ολοκληρώθηκε σήμερα στις 08:30 (ώρα Ελλάδας). Το φέρετρο της μακροβιότερης μονάρχη του κόσμου παρέμεινε επί τέσσερις ημέρες στο Γουέστμινστερ Χολ στη διάρκεια των οποίων εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν από εκεί για να αποτίσουν τελευταίο φόρο τιμής.

Ο τελευταίος άνθρωπος που βρέθηκε στην ουρά στο Γουέστμινστερ Χολ για να αποχαιρετήσει την βασίλισσα Ελισάβετ, όπως αναφέρει η Telegraph, ήταν Christina Heerey. Σε δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους έκανε λόγο για μια καταπληκτική κυρία που δεν θα αντικατασταθεί ποτέ.

Η γυναίκα είπε ότι υπηρετεί στη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία και ότι ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες που βρέθηκε στο Γουέστμινστερ Χολ για να αποτίσει φόρο τιμής στην επί 70 χρόνια μονάρχη της Βρετανίας. «έπρεπε να οτ ξεπεράσω» δήλωσε η Christina Heerey, προσθέτοντας ότι «είναι τιμή» που αποχαιρέτησε την βασίλισσα Ελισάβετ. Σημείωσε επίσης ότι αισθάνθηκε περήφανη και ότι της ορκίστηκε την πίστη της στην μοναρχία.

Lying in state has ended.



This woman was the final person to pay her respects. https://t.co/P0sSvLCYNy pic.twitter.com/wZ871N7oAl