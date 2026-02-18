Βασίλισσα Ελισάβετ: Στο σφυρί σπάνιες παιδικές ζωγραφιές της κρυμμένες σε βαλίτσα κάτω από κρεβάτι

Μια σειρά από σπάνιες παιδικές ζωγραφιές της βασίλισσας Ελισάβετ που είχε φιλοτεχνήσει όταν ήταν παιδί δημοπρατηθούν στις 27 Φεβρουαρίου, αφού ανακαλύφθηκαν σε μια βαλίτσα κάτω από κρεβάτι.

Επιστολή και ζωγραφιές της βασίλισσας Ελισάβετ του Ηνωμένου Βασιλείου δημιουργήθηκαν όταν ήταν ακόμα 10χρονη πριγκίπισσα, περιλαμβάνονται σε σημείωμα που στάλθηκε στην Μπέατρις Στίλμαν, η οποία εντάχθηκε στο προσωπικό, στη βασιλική έπαυλη, Royal Lodge το 1936.

Η επιστολή προσφέρεται από τον οίκο δημοπρασιών Hansons στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με εκτιμώμενη τιμή πώλησης μεταξύ 2.000 και 4.000 αγγλικών λιρών (2.500 και 5.000 δολάρια), θα πωληθεί στις 27 Φεβρουαρίου.

Η παραλήπτρια της επιστολής πέθανε το 1993, αλλά σύμφωνα με το People, το περιεχόμενό της ήρθε στο φως πριν από δύο χρόνια.

Το σημείωμα στάλθηκε στη Στίλμαν ενώ η βασίλισσα βρισκόταν σε διακοπές στην κομητεία της Κορνουάλης στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν ήταν περίπου 10 ετών.

Υπάρχουν αρκετά σκίτσα στη σελίδα, άλογα, ένα από τα πάθη της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ. Υπάρχει επίσης μία μορφή αγοριού με το όνομα «Τζον», καθώς και ένα κορίτσι με το όνομα «Μαίρη» χαραγμένο από κάτω. Ανάμεσά τους είναι ένας σκύλος που ονομάζεται «Τζιμ».

Τι έγραφε η επιστολή

«Αγαπητή Μπέατρις, σου στέλνω μερικές πρίμουλες που μαζέψαμε, άγριες. Υπάρχουν μερικές σε ανοιχτό ροζ καθώς και οι κίτρινες» αναφέρει το σημείωμα. «Είναι πολύ όμορφα εδώ. Μπορούμε να κατέβουμε στην παραλία από τον κήπο. Ελπίζω τα πουλιά να είναι καλά και τα χρυσόψαρα να μην έχουν πεθάνει. Θα μπορούσατε παρακαλώ να δώσετε στην Κούτι (εννοώ τη δεσποινίδα Κουτ) και στην κυρία Γουέιντ μερικές από τις πρίμουλες για να τις μοιραστείτε;… Η νταντά και η Τζοάνα σας στέλνουν την αγάπη τους. Με αγάπη από την Ελίζαμπεθ».

Ο Τζάστιν Μάθιους από τον οίκο δημοπρασιών δήλωσε στο περιοδικό ότι η επιστολή πιθανότατα χρονολογείται μεταξύ 1936 και 1940, προτού τα παιδιά της βασιλικής οικογένειας μετακομίσουν στο Κάστρο του Ουίνδσορ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Στην επιστολή περιγράφονται ειδυλλιακές παιδικές διακοπές πριν από τον πόλεμο, ενώ γνωρίζουμε ότι η Κορνουάλη ήταν ένας δημοφιλής προορισμός για εύπορες και αριστοκρατικές οικογένειες» είπε ο Μάθιους.

«Εκείνη την εποχή, ήταν πολύ συνηθισμένο για τα παιδιά να αλληλογραφούν με το προσωπικό του σπιτιού που αγαπούσαν – ειδικά με εκείνους που βοηθούσαν στη φροντίδα της οικογενειακής τους ζωής».