Βέλγιο: Σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο – Νεκροί δύο έφηβοι, ο οδηγός και ο συνοδηγός

Ανείπωτη τραγωδία στο Βέλγιο, όπου σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νεκροί είναι ο οδηγός, ο συνοδηγός και δύο έφηβοι που επέβαιναν στο σχολικό λεωφορείο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση παραμένουν υπό διερεύνηση από τις βελγικές αρχές.

Το δυστύχημα με τους 4 νεκρούς – ανάμεσά τους και δύο έφηβοι – έγινε το πρωί της Τρίτης (25.05.2026) στο Μπούγκενχαουτ, στο Βέλγιο, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με το τρένο, με αποτέλεσμα ασθενοφόρα και διασωστικά συνεργεία να σπεύσουν στο σημείο. Πρόκειται για επαρχιακή πόλη του Βελγίου, 30 χλμ περίπου από τις Βρυξέλλες, στην πόλη της Φλάνδρας.

Δείτε live εικόνα από το σημείο της τραγωδίας:

Το Reuters μετέδωσε πως αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο υπουργός Μεταφορών Ζαν-Λουκ Κρουκ ανακοίνωσε στο RTL info ότι δύο έφηβοι, ο οδηγός και ο συνοδός είναι νεκροί.

Τοπικά μέσα μεταδίδουν πως στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 9 άτομα, 7 μαθητές, ο συνοδός τους και ο οδηγός ενώ στο τρένο 100 άτομα τα οποία ήδη έχουν απομακρυνθεί.

BREAKING: A train collided with a school bus in Buggenhout, Belgium Local media report multiple casualties and injuries following the crash at a railway crossing. Authorities have not yet confirmed the exact number of victims as emergency crews remain on scene. pic.twitter.com/Cty1kNhnse — Al Hind (@AlHind0) May 26, 2026

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τη στιγμή της σύγκρουσης, η μπάρα ασφαλείας στη διάβαση, ήταν κατεβασμένη.

Η αστυνομία δεν επιθυμεί ακόμη να δώσει πληροφορίες για τα θύματα. «Δεν θέλουμε να προβούμε σε καμία δήλωση ακόμα για το θέμα αυτό», δήλωσε στους δημοσιογράφους από τον τόπο του δυστυχήματος η Αν Μπερζέ από την Αστυνομία. «Προτεραιότητά μας είναι να ενημερωθούν πρώτα τα μέλη των οικογενειών, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί και δέχονται φροντίδα σε κοντινό σχολείο». Η ίδια επιβεβαίωσε ότι η πλειονότητα των επιβαινόντων ήταν μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνασίου-λυκείου).

Κλειστές οι μπάρες τη στιγμή της σύγκρουσης

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας διαχείρισης του σιδηροδρομικού δικτύου Infrabel, Τόμας Μπέικεν, επιβεβαίωσε ότι τα φανάρια στην ισόπεδη διάβαση ήταν κόκκινα και οι μπάρες ασφαλείας κατεβασμένες τη στιγμή του δυστυχήματος.

«Η σύγκρουση σημειώθηκε στις 08:08 το πρωί. Από το οπτικό υλικό προκύπτει ότι οι μπάρες ήταν κλειστές και οι σηματοδότες κόκκινοι. Το πώς ακριβώς συνέβη το δυστύχημα παραμένει άγνωστο. Η έρευνα ανήκει στην αστυνομία και την Εισαγγελία», δήλωσε ο Μπέικεν, σύμφωνα με το VRT.

«Συνεργαζόμαστε πλήρως στις έρευνες, καθώς θέλουμε να καταλάβουμε πώς προκλήθηκε αυτό το δραματικό δυστύχημα».

Το περιστατικό συνέβη περίπου 1 χλμ χιλιόμετρο μακριά από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Μπούγκενχουτ. «Αυτό σημαίνει ότι το τρένο είχε ήδη αρχίσει να επιβραδύνει. Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε το φρένο έκτακτης ανάγκης, αλλά ήταν αδύνατον να αποφύγει τη σύγκρουση», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Infrabel, σημειώνοντας ότι οι υλικές ζημιές στο δίκτυο είναι το τελευταίο που τους απασχολεί, καθώς οι σκέψεις όλων βρίσκονται στα θύματα και τις οικογενειές τους.

Κινητοποίηση των αρχών

Ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, Μπερνάρ Κεντέν, εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη με ανάρτησή του στο X:

Met grote verslagenheid verneem ik het tragische ongeval in Buggenhout, waarbij een schoolbus werd gegrepen door een trein.

Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun naasten. Ik wens de gewonden veel sterkte toe.

Dank onze hulpdiensten voor hun snelle inzet ter plaatse. — Bernard Quintin (@BernardQuintin_) May 26, 2026

«Με μεγάλη απογοήτευση και θλίψη πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στο Μπούγκενχουτ, όπου σχολικό λεωφορείο χτυπήθηκε από τρένο. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τους αγαπημένους τους. Εύχομαι στους τραυματίες κουράγιο και δύναμη. Ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση ανταπόκρισή τους στο σημείο».

Λόγω του δυστυχήματος, η σιδηροδρομική κυκλοφορία μεταξύ Λόντερζεελ και Ντεντερμόντε έχει διακοπεί εντελώς και στις δύο κατευθύνσεις, ενώ η εθνική εταιρεία τρένων (SNCB-NMBS) έχει επιστρατεύσει λεωφορεία για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

«Η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο» δήλωσε η φον ντερ Λάιεν

«Η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο. Η καρδιά μου ραγίζει από το τραγικό δυστύχημα…Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.