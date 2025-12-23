Βενετία: Άγιοι Βασίληδες αντικατέστησαν τα έλκηθρα με γόνδολες και «πλημμύρισαν» το Μεγάλο Κανάλι

Οι Ιταλοί Άγιοι Βασίληδες άφησαν τα έλκηθρά τους και έπιασαν τις… γόνδολες λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, ενώ ξεχύθηκαν στα κανάλια της Βενετίας δημιουργώντας ένα πανέμορφο και γιορτινό θέαμα για τους επισκέπτες της πόλης.

Όποιος βρισκόταν στα κανάλια της Βενετίας τις προηγούμενες μέρες σίγουρα θα είδε ένα από τα πιο ιδιαίτερα γιορτινά θέαμα της ζωής του αφού κάτοικοι της πόλης ντύθηκαν Άγιοι Βασίληδες, μπήκαν στις γόνδολες τους και έκαναν βαρκάδα στα κανάλια της πόλης.

Δεκάδες άνδρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, έβαλαν τις κόκκινες στολές τους και γιόρτασαν τις ημέρες των Χριστουγέννων με έναν πολύ ιδιαίτερο, Βενετσιάνικο τρόπο, γιατί που αλλού θα μπορούσες να δεις Άγιους Βασίληδες σε γόνδολες να κάνουν τον γύρο της πόλης;

Αυτή η βόλτα δεν γίνεται πρώτη φορά στην Βενετία, αφού αποτελεί ένα δημοφιλές χριστουγεννιάτικο έθιμο όπου δεκάδες «Αϊ-Βασίληδες» κωπηλατούν με γόνδολες και βάρκες στα κανάλια της πόλης, κυρίως στο Μεγάλο Κανάλι, σε μια ρεγκάτα, φέρνοντας χαρά και χρώμα μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα.

Santa Claus is coming to… Venice Sport, tradition, and unmistakable Christmas cheer.



Venice's Christmas regatta pic.twitter.com/19JUZSrErm December 21, 2025

Church bells ring out across Venice, Italy as the “”Regata dei Babbi Natale” brings joy to the canals—video reposted from the lens of American artist Rachel Lee Hovnanian.https://t.co/WUVmDM3xOy#christmasinvenice #kayhanlife pic.twitter.com/OnNc04fXB8 — Kayhan Life (@KayhanLife) December 21, 2025

Αυτή η παραδοσιακή εκδήλωση συνδυάζει την κλασική βενετσιάνικη κωπηλασία (voga alla veneta) με τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, αντικαθιστώντας τα έλκηθρα με τις εμβληματικές γόνδολες.