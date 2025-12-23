Συμβαίνει τώρα:
Βενετία: Άγιοι Βασίληδες αντικατέστησαν τα έλκηθρα με γόνδολες και «πλημμύρισαν» το Μεγάλο Κανάλι

Αυτό είναι ένα δημοφιλές χριστουγεννιάτικο έθιμο όπου δεκάδες Άγιοι Βασίληδες κωπηλατούν με γόνδολες και βάρκες στα κανάλια της πόλης
βενετία
REUTERS/Manuel Silvestri
Νάνσυ Τσουμή

Οι Ιταλοί Άγιοι Βασίληδες άφησαν τα έλκηθρά τους και έπιασαν τις… γόνδολες λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, ενώ ξεχύθηκαν στα κανάλια της Βενετίας δημιουργώντας ένα πανέμορφο και γιορτινό θέαμα για τους επισκέπτες της πόλης.

Όποιος βρισκόταν στα κανάλια της Βενετίας τις προηγούμενες μέρες σίγουρα θα είδε ένα από τα πιο ιδιαίτερα γιορτινά θέαμα της ζωής του αφού κάτοικοι της πόλης ντύθηκαν Άγιοι Βασίληδες, μπήκαν στις γόνδολες τους και έκαναν βαρκάδα στα κανάλια της πόλης. 

Δεκάδες άνδρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, έβαλαν τις κόκκινες στολές τους και γιόρτασαν τις ημέρες των Χριστουγέννων με έναν πολύ ιδιαίτερο, Βενετσιάνικο τρόπο, γιατί που αλλού θα μπορούσες να δεις Άγιους Βασίληδες σε γόνδολες να κάνουν τον γύρο της πόλης;

Αυτή η βόλτα δεν γίνεται πρώτη φορά στην Βενετία, αφού αποτελεί ένα δημοφιλές χριστουγεννιάτικο έθιμο όπου δεκάδες «Αϊ-Βασίληδες» κωπηλατούν με γόνδολες και βάρκες στα κανάλια της πόλης, κυρίως στο Μεγάλο Κανάλι, σε μια ρεγκάτα, φέρνοντας χαρά και χρώμα μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα.

βενετία
REUTERS/Manuel Silvestri
βενετία
REUTERS/Manuel Silvestri
βενετία
REUTERS/Manuel Silvestri
βενετία
REUTERS/Manuel Silvestri

Αυτή η παραδοσιακή εκδήλωση συνδυάζει την κλασική βενετσιάνικη κωπηλασία (voga alla veneta) με τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, αντικαθιστώντας τα έλκηθρα με τις εμβληματικές γόνδολες.  

