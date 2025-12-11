Κόσμος

Βενετία: Γυναίκα έκλεψε σκάφος με δέματα και «καρφώθηκε» στον τοίχο δίπλα από τη διάσημη γέφυρα του Ριάλτο

Η πρόσκρουση του σκάφους προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές, δεν υπήρξαν τραυματισμοί και η γυναίκα συνελήφθη
σκάφος
Η στιγμή της σύγκρουσης του σκάφους

Μια γυναίκα έκλεψε σκάφος διανομής δεμάτων στο Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας, και καθώς προσπαθούσε να φύγει με αυτό, έχασε τον έλεγχό του και το έριξε πάνω σε μαρμάρινο στηθαίο κοντά στη διάσημη Γέφυρα του Ριάλτο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Η ίδια προσπάθησε μετά να εγκαταλείψει το σκάφος και να ξεφύγει από την αστυνομία, αλλά συνελήφθη.

Σε βίντεο που μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, διακρίνεται ένα σκάφος φορτωμένο με δέματα να «σκάει» με ορμή πάνω σε μαρμάρινο τοίχο κοντά στο ιστορικό κτίριο Fondaco dei Tedeschi στη Βενετία.

«Μια γυναίκα έκλεψε το σκάφος, το οδήγησε για μερικά μέτρα χωρίς να έχει (τις απαιτούμενες) γνώσεις και το έριξε σε στηθαίο» κοντά στη διάσημη Γέφυρα του Ριάλτο, ανέφερε αξιωματούχος από το περιβάλλον του δημάρχου της Βενετίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η πρόσκρουση του σκάφους προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Όσο για την ριψοκίνδυνη γυναίκα, συνελήφθη από αστυνομικούς και θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης αύριο Παρασκευή (12/12/2025).

