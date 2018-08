Βενεζουέλα: Καρέ – καρέ η στιγμή της απόπειρας δολοφονίας του Μαδούρο – videos

Μία νέα κρίση καλείται να αντιμετωπίσει η Βενεζουέλα μετά από την απόπειρα δολοφονίας του Νικολά Μαδούρο. Όλα συνέβησαν το Σάββατο (04.08.2018) σε μια στρατιωτική εκδήλωση όταν διεκόπη απότομα η ομιλία του Μαδούρο και εκατοντάδες στρατιώτες που ήταν παρατεταγμένοι ξεκίνησαν να τρέχουν. Ο πρόεδρος της χώρας και άλλοι στο πόντιουμ ξαφνικά κοίταξαν ψηλά, ξαφνιασμένοι. Η κάμερα τότε εστίασε σε δεκάδες στρατιώτες που άρχισαν να τρέχουν. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι πρόκειται για δολοφονική «επίθεση» που έγινε εναντίον του Μαδούρο με drones που έφεραν εκρηκτικές ύλες και πυροδοτήθηκαν.

Ωστόσο, λίγο αργότερα πυροσβέστες που δεν θέλησαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα τους μίλησαν στο Associated Press, κάνοντας λόγο για μια έκρηξη δεξαμενής αερίου μέσα σε ένα διαμέρισμα και όχι για απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Μαδούρο.

Μάλιστα, ανέφεραν ότι υπήρχαν και καπνοί. Όμως το συγκεκριμένο σενάριο δεν επιβεβαιώνεται αν και είναι πολλοί αυτοί που αμφισβητούν την «επίθεση» στον Μαδούρο.

The Latest: A Venezuela expert says it's likely President Nicolas Maduro will use a suspected assassination attempt to purge disloyal officials and further clamp down on liberties. https://t.co/lhWICcg2Yy

