Βενεζουέλα: Ο στρατός αναγνωρίζει την Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο της χώρας

Η Ντέλσι Ροντρίγκες αναλαμβάνει την εξουσία για 90 ημέρες
Ντέλσι Ροντρίγκες
Η Ντέλσι Ροντρίγκες / REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Ο στρατός της Βενεζουέλας αναγνώρισε σήμερα (4/1/2026) την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας στρατηγός Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπεζ, την επόμενη μέρα της σύλληψης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό.

Διαβάζοντας μια ανακοίνωση, ο στρατηγός Παντρίνο επικαλέστηκε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που διέταξε την Ντέλσι Ροντρίγκες να αναλάβει την εξουσία για 90 ημέρες στη Βενεζουέλα. Ζητώντας την απελευθέρωση του πρώην πλέον προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ο στρατηγός Παντρίνο καταδίκασε επίσης την «εν ψυχρώ» δολοφονία ενός μέρους της ομάδας ασφάλειάς του.

Ένα μεγάλο μέρος της ομάδας ασφαλείας του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας σκοτώθηκε κατά την αμερικανική επιδρομή που οδήγησε στη σύλληψή του το Σάββατο, διευκρίνισε σήμερα το πρωί ο υπουργός Άμυνας, χωρίς να δώσει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

Στην τηλεοπτική του δήλωση παράλληλα, ο Παντρίνο υποστήριξε την ανακήρυξη της αντιπροέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινής προέδρου και δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ενεργοποιηθεί σε όλη τη χώρα για να εγγυηθούν την κυριαρχία της.

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Κραν Μοντανά: «Μέχρι να συμβεί το κακό, κανείς δεν φανταζόταν ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας», λέει Ελληνίδα κάτοικος
«Βρίσκεται πολύ κοντά στο campus μεγάλης διεθνούς σχολής γι’ αυτό και συχνάζουν πολλοί φοιτητές, από διάφορες χώρες, ανάμεσά τους και Έλληνες», είπε η κάτοικος Λωζάνης
Πυροσβέστες τιμούν τη μνήμη των θυμάτων
Ταυτοποιήθηκαν ακόμη 16 θύματα της φονικής φωτιάς στο Κραν Μοντανά - Μόλις 14 χρόνων το νεότερο
Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 24 θύματα - Παραμένει αγνοούμενη η 15χρονη Αλίκη - Σε εξέλιξη η έρευνα για τους ιδιοκτήτες του μπαρ και τους λόγους που εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα η φωτιά
REUTERS
