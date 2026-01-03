Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα 50.000 σπίτια και 2.000 επιχειρήσεις – Ερευνάται πιθανός εμπρησμός σε εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας

Δεκάδες χιλιάδες σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στο Βερολίνο σήμερα Σάββατο (3/1/2026), μετά από ζημιά που υπέστησαν καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος από πυρκαγιά που, σύμφωνα με την αστυνομία, προκλήθηκε από εμπρησμό.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν στις 6:45 π.μ. το πρωί ότι πολλά καλώδια σε μια γέφυρα κοντά σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο είχαν τυλιχθεί στις φλόγες, με αποτέλεσμα να διακοπεί το ρεύμα σε πολλά σπίτια.

Οι πυροσβέστες έσβησαν γρήγορα τη φωτιά, αλλά περίπου 50.000 νοικοκυριά και 2.000 επιχειρήσεις σε περιοχές στο νοτιοδυτικό Βερολίνο έμειναν χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με τον διαχειριστή του δικτύου Stromnetz Berlin.

Ο εκπρόσωπος Henrik Beuster δήλωσε στο AFP ότι ο διαχειριστής «προσπαθεί να αποκαταστήσει σταδιακά την παροχή ρεύματος», αλλά «δεν είναι ακόμα σαφές» πότε θα επανέλθει για όλους.

H αστυνομία ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι είχε αποστείλει περίπου 160 αστυνομικούς στην περιοχή Lichterfelde και «διερευνούσε την υπόθεση ως εμπρησμό».

Προειδοποίησε τους κατοίκους της περιοχής ότι τα συστήματα θέρμανσης ενδέχεται να μην λειτουργούν λόγω της διακοπής ρεύματος, τους προέτρεψε να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα όσο λιγότερο γίνεται και να έχουν φακούς στη διάθεσή τους.

Η Γερμανία βρίσκεται σε υψηλό συναγερμό για δραστηριότητες σαμποτάζ που στοχεύουν τις υποδομές της, συμπεριλαμβανομένων ξένων παραγόντων όπως η Ρωσία.