Άλλοι έβγαλαν τα ρούχα τους στο κρύο για να παγώσουν και να τα φωτογραφίσουν. Μια γυναίκα στην Αϊόβα όμως αποφάσισε να βγει λουσμένη στους μείον 20 βαθμούς. Η κοπέλα άνοιξε την πόρτα και βγήκε έξω και αυτό που συνέβη είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Τα μαλλιά της πάγωσαν και συκώθηκαν προς τα πάνω! Φυσικά την σκηνή βιντεοσκοπούσε κάποιος και την ανέβασε στο ίντερνετ. Και φυσικά έγινε viral και πως να μην γίνει.

A woman in Iowa got a shock when she ventured outside with wet hair in freezing weather conditions brought to the US by the #PolarVortex.

Read more about the big freeze in America's Midwest: https://t.co/hJ11rBVkMZ pic.twitter.com/eZhxowdQDS

— Sky News (@SkyNews) January 31, 2019