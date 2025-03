Βία σε κοινή θέα: Σπρωξίματα, χαστούκια και τραβήγματα μαλλιών on camera, από την πολιτική και τον αθλητισμό μέχρι το Χόλιγουντ

Ένας προπονητής τραβάει τα μαλλιά αθλήτριας, ένας πρώην πρωθυπουργός τραβάει τα μαλλιά δημοσιογράφου, ένας νυν πρόεδρος χαστουκίζει παιδί κι ένας πολυαγαπημένος ηθοποιός του Χόλιγουντ χαστουκίζει σε ζωντανή μετάδοση συνάδελφό του. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν καταγραφεί on camera περιστατικά, που αν και διαφορετικά μεταξύ τους, μοιράζονται ένα κοινό στοιχείο: τη βία ως απάντηση στη δυσαρέσκεια. Η εικόνα της εξουσίας που εκφράζεται μέσα από την επιβολή και την προσβολή παραμένει ανησυχητικά παρούσα.

Ακόμα πιο σοκαριστικά είναι τα περιστατικά βίας που εκτυλίσσονται μπροστά σε εκατομμύρια θεατές, όπως η στιγμή που ένας βραβευμένος ηθοποιός του Χόλιγουντ, ο Γουίλ Σμιθ, σηκώθηκε στη σκηνή της λαμπερής βραδιάς των Όσκαρ και χαστούκισε συνάδελφό του.

Και κάπως έτσι αναρωτιέται κανείς: μήπως η βία – σωματική ή λεκτική – έχει γίνει τόσο συνηθισμένη, ώστε πλέον δεν σοκάρει; Και το χειρότερο: μήπως οι εικόνες αυτές, που διαδίδονται αστραπιαία μέσα των social media, ενισχύουν την αντίληψη ότι η βία είναι ένας αποδεκτός τρόπος έκφρασης της εξουσίας ή της δυσαρέσκειας;

Ας δούμε μερικά τέτοια περιστατικά…

Η στιγμή που ένας προπονητής μπάσκετ τραβάει τα μαλλιά της ενός κορίτσιού καταγράφηκε σε βίντεο που έχει κάνει τον γύρω του διαδικτύου και έχει προκαλέσει σάλο με αποτέλεσμα την απόλυση του 81χρονου, ο οποίος στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη.

«Λυπάμαι βαθύτατα για τη συμπεριφορά μου μετά την ήττα από την La Fargeville το βράδυ της Παρασκευής στον αγώνα του πολιτειακού πρωταθλήματος της κατηγορίας D», δήλωσε ο Ζούλο. «Θέλω να ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη από τη Χέιλι και την οικογένειά της, την ομάδα μας, τους καλούς ανθρώπους στα Northville Central Schools και την κοινότητά μας. Ως προπονητής, σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτό να χειροδικώ σε μια παίκτρια και λυπάμαι ειλικρινά», αναφέρει η επιστολή που μοιράστηκε με στα αμερικανικά ΜΜΕ από τον γιο του.

«Μακάρι να μπορούσα να αλλάξω αυτό που έγινε. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δόθηκε να προπονήσω την ομάδα μπάσκετ κοριτσιών στο Νόρθβιλ τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά την περασμένη σεζόν, που ήταν μια δύσκολη περίοδος για την οικογένειά μας», δήλωσε ακόμα Ζούλο.

Στο viral κλιπ που οδήγησε στην απόλυση του, ο 81χρονος προπονητής, πλησίασε πίσω από τη Χέιλι Μονρό και της τράβηξε την αλογοουρά πριν της φωνάξει. Μια από τις συμπαίκτριες της Μονρό που στεκόταν δίπλα της την υπερασπίστηκε.

