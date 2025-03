Σάλος με 81χρονο προπονητή του μπάσκετ που τράβηξε τα μαλλιά 17χρονης παίκτριάς του στον πάγκο

Ένα απίστευτο video έχει γίνει viral τις τελευταίες ημέρες από το σχολικό μπάσκετ γυναικών των ΗΠΑ, καθώς ο 81χρονος προπονητής του Northville Central Schools της Νέας Υόρκης, Τζιμ Ζούλο, εμφανίζεται να τραβάει τα μαλλιά της 17χρονης παίκτριάς του, Χέιλι Μονρό.

Ο Τζιμ Ζούλο απολύθηκε από το Northville Central Schools μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε το video, με τον ίδιο να απολογείται με επιστολή για το περιστατικό. Ο Αμερικανός τεχνικός, που ήταν για δεκαετίες προπονητής σε σχολικό επίπεδο στις ΗΠΑ και βγήκε από τη σύνταξη μετά από “μάχη” της συζύγου του με τον καρκίνο, υποστήριξε ότι η Χέιλι Μονρό τον έβρισε όταν αυτός είπε στις παίκτριές του να δώσουν τα χέρια στις αντιπάλους τους, μετά την ήττα στον τελικό της Πολιτείας.

Η ίδια η κοπέλα φαίνεται στο video πάντως να είναι δακρυσμένη και χρειάστηκε η παρέμβαση μίας συμπαίκτριάς της για να σταματήσει τον Ζούλο, ο οποίος στη συνέχεια μίλησε σε πολύ έντονο ύφος και σε αυτή. Η υπόθεση αναμένεται να συνεχιστεί και στο δικαστήριο, αφού ασκήθηκε δίωξη εναντίον του Αμερικανού προπονητή, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα αμερικανικά Μέσα.

::: HIGH SCHOOL COACH FIRED :::



Coach Jim Zullo was FIRED after being caught on camera pulling the hair of a player.



The incident happened after his team lost the New York Class D state championship game.



And watch that amazing young woman stand up for her friend! pic.twitter.com/OAEsKFt6s0