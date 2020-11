Βιέννη: Βίντεο σοκ – Τον εκτελεί εν ψυχρώ στη μέση του δρόμου

Τα όσα συμβαίνουν το βράδυ της Δευτέρας, 02.11.2020, στην Βιέννη είναι δραματικά. Η ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στο κέντρο της αυστριακής πρωτεύουσας, για την οποία σας ενημέρωσε άμεσα το newsit.gr, πιστεύεται ότι είναι μια τρομοκρατική επίθεση, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νέχαμερ στο τηλεοπτικό δίκτυο ORF.

Ο Νέχαμερ ανέφερε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες και πιθανώς νεκροί. Η επίθεση, τόνισε ο υπουργός, φέρεται να διαπράχθηκε από πολλούς δράστες.

Το αυστριακό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ΟΕ24 μετέδωσε πως παράλληλα με την επίθεση, δράστες κρατούν ομήρους σε ένα εστιατόριο σε μια άλλη περιοχή στην πόλη.

Η εφημερίδα Kronen Zeitung ανέφερε ότι ένας άνδρας ανατινάχθηκε μετά την ένοπλη επίθεση που εξαπέλυσε σε συναγωγή στο κέντρο της Βιέννης, με την εφημερίδα να κάνει λόγο για πολλούς νεκρούς από την επίθεση.

Το ΟΕ24 έκανε λόγο για τουλάχιστον επτά νεκρούς.

Την ίδια ώρα, ένα βίντεο σοκ βλέπει το “φως” της δημοσιότητας.

Δείχνει έναν από τους φερόμενους ως δράστες να πυροβολεί από τα δύο μέτρα έναν άνδρα, ενώ δευτερόλεπτα μετά επιστρέφει και τον πυροβολεί ξανά.

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK