«Αιματοβαμμένη» Βιέννη: Ανατινάχθηκε ο δράστης – «Βροχή» πυροβολισμών και νεκροί

Η εφημερίδα Kronen Zeitung ανέφερε ότι ένας άνδρας ανατινάχθηκε μετά την ένοπλη επίθεση που εξαπέλυσε σε συναγωγή στην Βιέννη, το βράδυ της Δευτέρας, 02.11.2020, με την εφημερίδα να κάνει λόγο για πολλούς νεκρούς από την επίθεση.



Έξι διαφορετικές τοποθεσίες της πόλης της Βιέννης που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τον δρόμο όπου στεγάζεται η κεντρική συναγωγή της Αυστρίας, στοχοθετήθηκαν στην επίθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της αυστριακής πρωτεύουσας, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο ORF επικαλούμενο την αστυνομία.

Με tweet η αστυνομία ανέφερε πως αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στο κέντρο της αυστριακής πρωτεύουσας από την ανταλλαγή πυρών. «Πυροβολισμοί στην περιοχή του κέντρου της πόλης – υπάρχουν τραυματίες – ΜΕΙΝΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ από όλους τους δημόσιους χώρους και τις δημόσιες συγκοινωνίες», ανέφερε η αστυνομία στο Twitter για τα όσα δραματικά συμβαίνουν απόψε στην Βιένη.

Το αυστριακό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ΟΕ24, επικαλούμενο την αστυνομία, έκανε λόγο για τουλάχιστον 7 νεκρούς από την επίθεση και τουλάχιστον 15 τραυματίες. Σύμφωνα με την Kronen Zeitung ο φερόμενος δράστης αυτοκτόνησε, πυροδοτώντας τον εκρηκτικό μηχανισμό που έφερε πάνω του.

Επιπλέον, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Πρακτορείο Ειδήσεων της Ασυτρίας, το οποίο επικαλείται πηγές από το Υπουργείο Εσωτερικών, οι Αρχές έχουν συλλάβει έναν από τους δράστες, ενώ ένας δεύτερος φέρεται να είναι νεκρός. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ένας αστυνομικός είναι νεκρός, οι τραυματίες είναι δεκάδες, ενώ μερικοί από τους δράστες διαφεύγουν της σύλληψης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Προσοχή – Οι εικόνες που έρχονται συνεχώς από την Βιέννη είναι σοκαριστικές

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK — ערוץ 20 (@arutz20) November 2, 2020

#ÚRGENTE El caos reina en los alrededores de la Catedral de San Esteban y la Stephansplatz de Viena por atentado terrorista. Ciudadanos corren huyendo de los incontables disparos que suceden cerca del lugar. #Austria #Vienna pic.twitter.com/8we7wjcQRm — Webinfomil.com (@Webinfomil) November 2, 2020

Παραδόθηκαν;

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ, και αναμεταδόθηκε από μερικά μέσα ενημέρωσης της Αυστρίας, δείχνει τη στιγμή που αστυνομικοί συλαμβάνουν 4 άνδρες, που φέρεται να συμμετείχαν στην ένοπλη επίθεση στο κέντρο της Βιέννης.

Δείτε το βίντεο

Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, και με δεδομένο ότι οι πυροβολισμοί που ακούστηκαν ξεπερνούν τους 50, οι δράστες δεν αποκλείεται να ήταν ακόμη και 10. Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, τρεις εκ των οποίων νοσηλεύονται ήδη σε νοσοκομείο της περιοχής, ενώ κάποιοι κάνουν λόγο ακόμη και για σρκετούς νεκρούς. Η Αστυνομία έχει αποκλείσει μία ολόκληρη περιοχή, σε μία προσπάθεια να εντοπίσει και να συλλάβει όλους τους δράστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αυστριακές Ένοπλες Δυνάμεις θα αναλάβουν τη φύλαξη δημόσιων κτιρίων αλλά και πρεσβειών. Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε πως ο ίδιος μαζί με τον καγκελάριο Σεμπάστιαν Κουρτς βρίσκεται σε κέντρο διαχείρισης κρίσεων για την αντιμετώπιση των ένοπλων επιθέσεων.

Νύχτα – κόλαση στην Βιέννη

Μέσα ενημέρωσης τόνισαν πως ενδέχεται να υπάρχουν συνεργοί του δράστη που παραμένουν ασύλληπτοι. Σύμφωνα με το ΟΕ24, περίπου 50 πυροβολισμοί ερίφθηκαν στην μέση του δρόμου κοντά στη συναγωγή. Τα πυρά προήλθαν από πολυβόλο όπλο.

Το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA, επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών, ανέφερε ότι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά στην ανταλλαγή πυρών. Η εφημερίδα Falter, επικαλούμενη το υπουργείο Εσωτερικών, έκανε λόγο για έναν νεκρό.

Ο επικεφαλής της εβραϊκής κοινότητας της Αυστρίας με tweet του τόνισε πως δεν είναι ξεκάθαρο αν η συναγωγή της Βιέννης ή τα γειτονικά γραφεία ήταν στόχος της ένοπλης επίθεσης, λέγοντας πως ήταν κλειστά την ώρα του συμβάντος.

Η ισραηλινή θρησκευτική κοινότητας στην Αυστρία κάλεσε όλους τους Εβραίους πολίτες να μην εγκαταλείψουν τα διαμερίσματα ή τα σπίτια τους, σύμφωνα με την Kronen Zeitung.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter και κοινοποίησε η εφημερίδα, δείχνει την αστυνομία σε δράση και ακούγονται επίσης πυροβολισμοί.

Την ίδια ώρα, εικόνες του φερόμενου ως δράστη έχουν ήδη κατακλύσει τα social media, με την γερμανική Bild να δημοσιεύει την εξής φωτογραφία:

Austria: U/D Clip, Active shooter at or near synagogue in Vienna, casualties reported, massive police operation underway pic.twitter.com/EIgVCSbJ6Z — Yiddish News (@YiddishNews) November 2, 2020

Το παρακάτω βίντεο δείχνει να αποτυπώνεται η στιγμή που τραυματίζεται ο αστυνομικός

A policeman was shot live on camera after confronting the Terrorist in #Vienna pic.twitter.com/RKQsbYLl9S — Rohan Rajput (@Tington04357150) November 2, 2020

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως ξεκίνησε ανταλλαγή πυρών στο κέντρο της πόλης σύμφωνα με την αυστριακή αστυνομία στο twitter, η οποία έκανε λόγο για αρκετούς τραυματίες, συμβουλεύοντας τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή. Η ισραηλινή θρησκευτική κοινότητας στην Αυστρία κάλεσε όλους τους Εβραίους πολίτες να μην εγκαταλείψουν τα διαμερίσματα ή τα σπίτια τους, σύμφωνα με την Kronen Zeitung.

Δείτε ζωντανή εικόνα από την Βιέννη

Ήδη κυκλοφορούν βίντεο στο Twitter που δείχνουν την αστυνομική επιχείρηση ενώ ακούγεται καταιγισμός πυρών!

Δείτε τις πρώτες εικόνες από την Βιέννη

Breaking: Eyewitnesses say that at least 50 shots were fired during attack in Central Vienna. There is a massive ambulance presence at the scene. pic.twitter.com/wBv0g4HKq0 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 2, 2020

HAPPENING NOW: Hunt for MULTIPLE armed suspects in #Vienna after mass shooting, reports of one of the shooters blowing themselves up with an explosive device. #Austria pic.twitter.com/MLAX0S0P4c — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) November 2, 2020

BREAKING: Active shooter at or near synagogue in Vienna, Austria; reports of casualties pic.twitter.com/GmNLJWl6i2 — BNO News (@BNONews) November 2, 2020

#BREAKING: Austrian police responding to shooting incident near synagogue in capital of Vienna – Kronen Zeitung



pic.twitter.com/d3vu80Hwrc — I.E.N. (@BreakingIEN) November 2, 2020

