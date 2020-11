Αιματηρή επίθεση στην Βιέννη! Σοκαριστικά βίντεο με καταιγισμό πυροβολισμών

Μεγάλη κινητοποίηση το βράδυ της Δευτέρας, 02.11.2020, στην Βιέννη όπως αναφέρει η αυστριακή εφημερίδα Kronen Zeitung. Σύμφωνα με διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, φέρεται να πραγματοποιήθηκε επίθεση σε συναγωγή της πόλης, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αυστριακής εφημερίδας ακούστηκαν πυροβολισμοί στην Σβεντενπλατς (Schwedenplatz), κοντά σε μια συναγωγή στην Βιέννη. Με βάση τις πληροφορίες της ίδιας πηγής, τουλάχιστον ένας αστυνομικός έχει τραυματιστεί σοβαρά, ενώ η εφημερίδα Falter, επικαλούμενη το υπουργείο Εσωτερικών, έκανε λόγο για έναν νεκρό. Πλέον, οι αναφορές μιλούν για τουλάχιστον επτά νεκρούς (!) ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας.

Εν τω μεταξύ, συμφωνα με όσα μεταδίδει η Krone, ένας αστυνομικός φέρεται να κατέληξε και ένας εκ των δραστών φερεται να ανατινάχτηκε με εκρηκτικά, ενώ και άλλοι δράστες φέρεται να συμμετείχαν στην επίθεση και να διαφεύγουν αυτή την ώρα την σύλληψη.

Την ίδια ώρα, εικόνες του φερόμενου ως δράστη έχουν ήδη κατακλύσει τα social media, με την γερμανική Bild να δημοσιεύει την εξής φωτογραφία:

Το παρακάτω βίντεο δείχνει να αποτυπώνεται η στιγμή που τραυματίζεται ο αστυνομικός

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως ξεκίνησε ανταλλαγή πυρών στο κέντρο της πόλης σύμφωνα με την αυστριακή αστυνομία στο twitter, η οποία έκανε λόγο για αρκετούς τραυματίες, συμβουλεύοντας τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή. Η ισραηλινή θρησκευτική κοινότητας στην Αυστρία κάλεσε όλους τους Εβραίους πολίτες να μην εγκαταλείψουν τα διαμερίσματα ή τα σπίτια τους, σύμφωνα με την Kronen Zeitung.

Δείτε ζωντανή εικόνα από την Βιέννη

Ήδη κυκλοφορούν βίντεο στο Twitter που δείχνουν την αστυνομική επιχείρηση ενώ ακούγεται καταιγισμός πυρών!

Δείτε τις πρώτες εικόνες από την Βιέννη

