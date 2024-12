Βίντεο από την σύλληψη του δράστη από το μακελειό σε χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεβούργου

Το τρόμο σκόρπισε νωρίτερα το βράδυ της Παρασκευή (20.12.2024) ένας άνδρας, ο οποίος «μπήκε» με το αυτοκίνητό του σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεβούργο της Γερμανίας και πάτησε εκατοντάδες ανθρώπους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεκάδες είναι οι νεκροί.

Η αστυνομία της Γερμανίας συνέλαβε τον οδηγό, ο οποίος παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό. Οι αρμόδιες αρχές έκλεισαν τη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεβούργου και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

«Αυτό είναι ένα τρομερό γεγονός, ιδιαίτερα τώρα τις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα», είπε ο πρωθυπουργός της πολιτείας Σαξονίας-Άνχαλτ, Ράινερ Χάσελοφ, καθώς κατευθυνόταν στο Μαγδεμβούργο.

Ο εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης Matthias Schuppe είπε ότι το περιστατικό φέρεται να ήταν επίθεση.

Ο Φρίντριχ Μερτς, υποψήφιος καγκελάριος για το συντηρητικό CDU, δήλωσε λυπημένος από τα νέα από το Μαγδεμβούργο. «Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που φροντίζουν τους τραυματίες επί τόπου», είπε.

Σοκ προκαλούν τα βίντεο που ανέβησαν στα social media από τη στιγμή που ο οδηγός πέρασε πάνω από το πλήθος με το όχημά του, έχοντα αναπτύξει πολύ υψηλή ταχύτητα.

Στην δημοσιότητα δόθηκαν και πλάνα από τη στιγμή σύλληψης του δράστη.

The moment of arrest.

With reservations: the perpetrator arrested by the police in Magdeburg is said to be a refugee of Syrian descent. However, nothing has been officially confirmed yet.@LIONMediaNews pic.twitter.com/Q7BYzLvB4Z (@jesusislord1175) December 20, 2024

Images of the arrest of the possible perpetrator of the mass attack at a Christmas market in #Magdeburg (Germany) pic.twitter.com/LBFyC5mBYZ — DepremCloud2 (@2DepremCloud) December 20, 2024

Ο αντικαγκελάριος Ρόμπερτ Χάμπεκ εξέφρασε επίσης σοκ για τα «τρομερά νέα από το Μαγδεμβούργο, όπου οι άνθρωποι ήθελαν να περάσουν την εποχή της Έλευσης με ειρήνη και κοινότητα. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους».

Another video captures a car smashing into a Christmas market in Magdeburg, Germany, resulting in multiple deaths and several injuries. https://t.co/f1Ue6rHRF0 pic.twitter.com/5IEb56Eeat — BigBreakingWire (@BigBreakingWire) December 20, 2024

#breaking

This is probably the video of arrest .



Rumors of him being a syrian refugee.



Police reports of between 60 to 80 injured and 12 casualities. #Germany #Christmas #Magdeburg pic.twitter.com/IRRtz12ROP — NEWSOHOLIC (@Newsoholic25) December 20, 2024

CAR CRASHED AGAINST PEOPLE IN GERMAN MARKET, IN MAGDEBURG



Multiple injuries reported when a car crashed a Christmas market. It is unknown the number of injuries or the existence of fatalities.



The driver is under arrest.



Source: AP pic.twitter.com/wvIhZkvO7o — AN-94 Reports (@an94reports) December 20, 2024

Γερμανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τουλάχιστον 11 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες (περίπου 60 με 80 μέχρι στιγμής). Το αυτοκίνητο κατευθύνθηκε αναπτύσσοντας ταχύτητα προς το πλήθος, εκτοξεύοντας τους ανθρώπους στον αέρα.

Το τηλεοπτικό δίκτυο NTV έδειξε πολλά ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα να βρίσκονται στο σημείο, τραυματίες να μεταφέρονται κατεπειγόντως στα νοσοκομεία και διασώστες να εγκαθιστούν εξοπλισμό για να προσφέρουν πρώτες βοήθειες στα θύματα.

Η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ κάλεσε πρόσφατα τους πολίτες να είναι σε επαγρύπνηση στις χριστουγεννιάτικες αγορές, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένες απειλές.

Οι χριστουγεννιάτικες αγορές είναι ένας «στόχος ιδεολογικά κατάλληλος για τους ανθρώπους που υποκινούνται από τον ισλαμισμό», προειδοποίησαν πρόσφατα οι υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς εξέφρασε τον αποτροπιασμό μου μετά την τραγωδία που εκτυλίσσεται σε χριστουγεννιάτικη αγορά της βόρειας Γερμανίας, όπου δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος.

Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen.



Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 20, 2024

«Οι πληροφορίες που έρχονται από το Μαγδεμβούργο προμηνύουν το χειρότερο. Η σκέψη μου είναι κοντά στα θύματα και τους οικείους τους. Είμαστε στο πλευρό τους και στο πλευρό των κατοίκων του Μαγδεμβούργου. Ευχαριστώ τις ομάδες διάσωσης που συμμετέχουν, σε αυτές τις ώρες αγωνίας», έγραψε στο Χ.