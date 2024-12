Βίντεο δείχνει τον Άγιο Βασίλη να φέρνει δώρα νατοϊκούς πυραύλους και να δέχεται επίθεση από την άμυνα της Ρωσίας

Ένας άκρως προπαγανδιστικό βίντεο, ξεκίνησε να κυκλοφορεί στα social media στη Ρωσία, το οποίο δείχνει έναν Άγιο Βασίλη να καταρρίπτεται στον αέρα από την αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας.

Αυτό το βίντεο, με την ευθεία επίθεση κατά του «δυτικού» Άγιου Βασίλη, έρχεται λίγα 24ωρα αφότου η Ρωσία κατηγορήθηκε πως κατέρριψε αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines πάνω από το Καζακστάν, προκαλώντας τον θάνατο 38 ανθρώπων.

Το βίντεο, που κοινοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 27 Δεκεμβρίου σε ρωσικά social media, όπως το Telegram, απεικονίζει τον Άγιο Βασίλη να πετά πάνω από τη Μόσχα με ένα έλκηθρο που μεταφέρει πυραύλους με το σήμα του ΝΑΤΟ, ενώ χαιρετά χαρούμενα τους Ρώσους στα αγγλικά.

Λίγο αργότερα, ένας ρωσικός αντιαεροπορικός πύραυλος ανατινάζει το έλκηθρο, σύμφωνα με το onalert.

Η σκηνή καταλήγει σε ένα στρατιωτικό δωμάτιο ελέγχου όπου ο Ντεντ Μορόζ, η παραδοσιακή φιγούρα του Άγιου Βασίλη στη Ρωσία, πανηγυρίζει την καταστροφή του «ξένου εισβολέα».

RUSSIA RELEASES VIDEO OF AIR DEFENSES SHOOTS DOWN WESTERN SANTA CLAUS



“Target destroyed. We don’t need anything foreign in our world. Happy New Year!” pic.twitter.com/Z1ccDqOSNx