Βίντεο – ντοκουμέντο: Η στιγμή που τα Ισραηλινά μαχητικά βομβαρδίζουν την Λωρίδα της Γάζας

Η Ισραηλινή αεροπορία μάλιστα έδωσε στην δημοσιότητα ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται η στιγμή που μαχητικό βομβαρδίζει κτίριο στην Λωρίδα της Γάζας.

Αναφέρει στην ανάρτηση ότι ο βομβαρδισμός είναι κατά θέσης της Χαμάς. Πηγές αναφέρουν πως αυτό είναι το γραφείο του αρχηγού της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε στη Γάζα.

«Μαχητικά της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ στοχοθέτησαν το γραφείο του επικεφαλής της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε» στη συνοικία Ριμάλ, αναφέρεται σε ένα δελτίο τύπου.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Χανίγιε βρισκόταν στο γραφείο του εκείνη την ώρα.

WATCH: IAF fighter jets strike targets in the Gaza Strip belonging to the «Hamas» terrorist organization pic.twitter.com/o8JoccX6vq

— Israeli Air Force (@IAFsite) 25 Μαρτίου 2019