Βίντεο – «σκάνδαλο» στην Κύπρο: «Δεν αμφισβητούμε τις συνομιλίες αλλά έγινε κακόβουλη επεξεργασία» λέει η κυβέρνηση

Κλυδωνισμούς στο πολιτικό σύστημα της Κύπρου προκαλεί βίντεο που διέρρευσε την Πέμπτη (08.01.2026) στην πλατφόρμα «Χ», το οποίο αφήνει σκιές για μίζες και παρέμβαση στη λειτουργία της κυπριακής κυβέρνησης. Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, τοποθετήθηκε εκτενώς στο θέμα, κάνοντας λόγο για κακόβουλη επεξεργασία ήχου και εικόνας με στόχο τη διαμόρφωση εντυπώσεων.

Μιλώντας σήμερα (09.01.2026) στο Sigma Live, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι «δεν αμφισβητούμε τις συνομιλίες καθ’ αυτές, αλλά θεωρούμε ότι έχει γίνει τεχνητή συρραφή και μοντάζ». Όπως σημείωσε ο Γιάννης Αντωνίου, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως πρόκειται για στοχευμένη ενέργεια υπονόμευσης της αξιοπιστίας του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και της κυβέρνησης, σε μια κρίσιμη συγκυρία.

Σε σχέση με τις υπονοούμενες κατηγορίες για μίζες, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε τη διαφορά μεταξύ της προσέλκυσης επενδύσεων και της παράνομης χρηματικής συναλλαγής. Εξήγησε ότι η κυβέρνηση και ειδικά ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, προσελκύει επενδύσεις για τη χώρα μέσω διαφανών διαδικασιών και ταξιδιών και ότι οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι κρατικός αξιωματούχος ζητά παράνομη αμοιβή μέσω τηλεδιάσκεψης είναι αβάσιμος.

Τι είπε για τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο βίντεο

Αναφορικά με τον διευθυντή του Προεδρικού Γραφείου, Χαράλαμπο Χαραλάμπους, ο οποίος εμφανίζεται στο επίμαχο βίντεο, ο Γιάννης Αντωνίου τόνισε ότι ο ρόλος του περιορίζεται στη διευκόλυνση διαδικασιών για νόμιμες επενδύσεις και στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με την αδειοδότηση. «Ο διευθυντής του Γραφείου είναι ο πιο κοντινός συνεργάτης του Προέδρου και φυσικά μπορεί να εξηγήσει διαδικασίες, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται καμία παράνομη πράξη», σημείωσε.

Για τα υπόλοιπα πρόσωπα που εμφανίζονται στο βίντεο, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο επικεφαλής του Ομίλου Cyfield, Γιώργος Χρυσοχού, δεν είχε ποτέ απευθείας επαφή με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ όλες οι επαφές του ήταν επαγγελματικού χαρακτήρα και παρουσία τρίτων. Αντίστοιχα, ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, ο οποίος παρουσιάζεται ως μεσάζων, φέρεται –κατά τον κ. Αντωνίου– να εκπροσωπεί αποκλειστικά τον εαυτό του, και όχι την κυβέρνηση.

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

Εντός της ημέρας η έκθεση για την αυθεντικότητα του υλικού

Οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας διερευνούν ήδη την προέλευση του βίντεο, ενώ εντός της ημέρας – όπως είπε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος- αναμένεται η τεχνική έκθεση για την αυθεντικότητά του. Ο Γιάννης Αντωνίου υπογράμμισε την ανάγκη να μην υιοθετούνται αβασάνιστα συμπεράσματα από το κοινό, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυπριακή κυβέρνηση λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια και νόμιμο πλαίσιο. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί παράνομων χρηματικών συναλλαγών ή επιρροής σε κρατική πολιτική δεν τεκμηριώνεται από τα στοιχεία.