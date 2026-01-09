Κύπρος: Πολιτικοί τριγμοί μετά το βίντεο για μίζες στο Προεδρικό – Στις έρευνες η ΚΥΠ και σενάρια για ρωσικό δάκτυλο

Πολιτικός σεισμός στην Κύπρο προκαλεί βίντεο-βόμβα που διέρρευσε την Πέμπτη (08.01.2026) στην πλατφόρμα «Χ». Στο επίμαχο υλικό καταγράφονται ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, ο διευθυντής του Προεδρικού Γραφείου Χαράλαμπος Χαραλάμπους και ο επικεφαλής του Ομίλου Cyfield Γιώργος Χρυσοχού να συνομιλούν με τρόπο που αφήνει βαριές σκιές για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη. Οι αναφορές τους υπονοούν χρήση μετρητών πέραν του νόμιμου ορίου του 1 εκατ. ευρώ, ανοίγοντας μέτωπο για το Προεδρικό και πυροδοτώντας αλυσιδωτές πολιτικές εξελίξεις.

Η Λευκωσία στις πρώτες αντιδράσεις της κάνει λόγο για «υβριδική επίθεση» εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Νίκου Χριστοδουλίδη υπονοώντας «ρωσικό δάκτυλο» λόγω της ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο.

Σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο της Κύπρου, το βράδυ της Πέμπτης (08.01.2026) υπήρξε σύσκεψη υπό τον Νίκο Χριστοδουλίδη στην οποία μετείχαν ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης και ο προϊστάμενος της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τάσος Τζιωνής.

Can’t even describe what I just received!

BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT’S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

Το βίντεο διάρκειας περίπου 8 λεπτών δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της Emily Thompson, η οποία παρουσιάζεται να είναι ανεξάρτητη ερευνήτρια, αναλύτρια και λέκτορας, με βασική εστίαση στην εξωτερική και εσωτερική των ΗΠΑ. Η Thompson εμφανίζεται να έχει κάνει γεωπολιτικές αναλύσεις στην ιστοσελίδα Eurasia Review, που φέρεται να εδρεύει στις ΗΠΑ με το προφίλ της να είναι υπό διερεύνηση από τις κυπριακές αρχές.

Σε μια πρώτη ενέργεια, ο πρώην υπουργός Γιώργος Λακκοτρύπης υπέβαλε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας ενώ, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Cyprus Times, του ζητήθηκαν περαιτέρω στοιχεία τα οποία, όπως δήλωσε ο ίδιος, θα παραδώσει τις επόμενες μέρες.

Τι παρουσιάζει το οπτικό υλικό

Το οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ», παρουσιάζει αποσπάσματα τοποθετήσεων των Λακκοτρύπη, Χαραλάμπους και Γιώργου Χρυσοχού. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι αλλοιωμένες οι φωνές των συνομιλητών των προαναφερθέντων, δηλαδή, των προσώπων που έκαναν την υποκλοπή του οπτικοακουστικού υλικού.

Το ρεπορτάζ εμφανίζει αρχικά τον κ. Λακκοτρύπη να μιλά για την καμπάνια του Νίκου Χριστοδουλίδη ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2023. Οι δηλώσεις του παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αφήνεται να νοηθεί πως πέραν του προκαθορισμένου από τη νομοθεσία ποσού του €1 εκατ. που δικαιούτο να χρησιμοποιήσει το εκλογικό επιτελείο του Χριστοδουλίδη, επιστρατεύτηκαν και μετρητά.

Στη συνέχεια του οπτικού υλικού παρουσιάζεται ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους να μιλά μέσω τηλεδιάσκεψης, ο οποίος σύμφωνα με τα λόγια της φερόμενης ρεπόρτερ είναι κλειδί στον φερόμενο μηχανισμό και ότι υπάρχουν «ομάδες πρόθυμες να καταβάλουν χρήματα στο Προεδρικό για ειδική μεταχείριση, χάρες, επιρροή και προσβάσεις».

Ο κ. Χαραλάμπους παρουσιάζεται να λέει -μεταξύ άλλων- στον συνομιλητή του ότι «μπορείς να προσφέρεις για σκοπούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» και πως «ένας Αμερικανός ήθελε να κάνει εισφορά στην χώρα 500.000 δολάρια».

Στη συνέχεια, εμφανίζουν τον κ. Λακκοτρύπη να μιλά για καλές σχέσεις Προεδρικού και Remedica και ότι μέσω της Δημοκρατίας προωθούνται συμφέροντα εταιριών ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (υπόνοια για πιέσεις ώστε να αποφευχθούν κυρώσεις). «Η Remedica μετά από δική μου συμβουλή δώρισε €75.000 στο Προεδρικό» εμφανίζεται να λέει ο κ. Λακκοτρύπης και να προσθέτει ότι διευθέτησε τηλεφωνική επαφή της εταιρείας με τον Πρόεδρο.

Ο διευθυντής του ομίλου Cyfield, Γιώργος Χρυσοχός, μεταξύ άλλων, εμφανίζεται να λέει ότι «τον βλέπω κάθε δυο εβδομάδες» και πως «αν τον καλέσω τώρα θα απαντήσει». Σε άλλο σημείο παρουσιάζεται να λέει: «Η σχέση μας είναι το μεγαλύτερό μας περιουσιακό στοιχείο».

Οι δημιουργοί του βίντεο προβάλλουν τον ισχυρισμό πως διευθετούνται συναντήσεις για να γίνουν εισφορές σε προγράμματα του Προεδρικού που τυγχάνουν διαχείρισης από την Φιλίππα Καρσερά, σύζυγο του Προέδρου. Παρατίθενται και τοποθετήσεις του κ. Χρυσοχού: «Πάντα πρέπει να είσαι κάτω από το ραντάρ της δημοσιότητας, σωστά; Έτσι της δίνουμε €10.000 κάθε χρόνο (…) Στηρίζουμε άλλες πρωτοβουλίες όμως. Πληρώνω €250.000 ετησίως σε εισφορές».

Χρυσοχός: Κακομονταρισμένο βίντεο

Ο ίδιος πάντως ο Γιώργος Χρυσοχός, σύμφωνα με το AlphaNewsLive, μιλάει για κακομονταρισμένο βίντεο, απορρίπτοντας ότι οι αναφορές του για μια πολύ καλή σχέση «σαν φιλενάδα του», αφορούν στην πραγματικότητα τον Κύπριο πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Ποτέ δεν ανέφερα τη λέξη Χριστοδουλίδης ή πρόεδρος προφανώς, ήταν από άλλες περιπτώσεις που τα πήραν και τα έβαλαν. Φαίνεται μάλιστα και το μανίκι μου πάνω σε κάποια φάση, προφανώς ήταν άλλη στιγμή, για άλλο πράγμα μιλούσα» λέει.

Επιβεβαιώνει, δε, ότι δόθηκε χορηγία από την Cyfield στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, όπως έπραξαν χιλιάδες άλλες εταιρείες. «Είναι γεγονός ότι στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής έχουμε έντονη δράση και δώσαμε σε πάρα πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα 250 χιλιάδες. Δεν είναι κάτι κακό, δεν κάναμε κάτι κακό, δεν προβάλλεται κάτι κακό για εμάς» λέει.

Επαναλαμβάνει ότι όσα του καταλογίζονται ότι είπε για τη σχέση του με τον Κύπριο πρόεδρο, είναι αναφορές για τελείως διαφορετικά πρόσωπα και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε καταγγελία στην Αστυνομία. «Είναι ένα πολιτικό θέμα που δεν θέλουμε να εμπλακούμε εμείς, δεν είμαστε πολιτικοί εμείς» καταλήγει.

Ποιοι ήταν οι «επενδυτές»

Το site Economy Today μεταφέρει πληροφορίες ότι τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως συνομιλητές των Κυπρίων αξιωματούχων/παραγόντων παρουσιάστηκαν ως Ολλανδοί επενδυτές με στόχο επενδύσεις άνω των €100 εκατ. στην Κύπρο, ειδικά στον τομέα της ενέργειας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρονται να είχαν επαφές με τον Γιώργο Λακκοτρύπη εντός και εκτός Κύπρου, να έγινε τηλεδιάσκεψη με τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους και κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Γιώργο Χρυσοχό

Το βίντεο προκάλεσε έντονους πολιτικούς τριγμούς. Οι δε αντιδράσεις ήταν αστραπιαίες. Πολιτικοί αρχηγοί, κόμματα και βουλευτές μεμονωμένα, τοποθετήθηκαν, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αν και δεν αναγνωρίζει εκ προοιμίου ως αυθεντικό το σχετικό υλικό, εντούτοις ζητούν ξεκάθαρες εξηγήσεις από πλευράς Προεδρικού.