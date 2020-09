Ένας Αφροαμερικανός έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών στο Λος Άντζελες, σε ένα γενικευμένο κλίμα έντασης και δυσπιστίας απέναντι στις δυνάμεις της τάξης μετά την υπόθεση Τζέικομπ Μπλέικ. Η αστυνομία δηλώνει ότι ο άνδρας έφερε όπλο.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες, δια στόματος του υπαστυνόμου Μπράντον Ντιν, έδωσε τη δική του εκδοχή των γεγονότων κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. “Ο εν λόγω άνδρας ήταν γύρω στα “30”, κυκλοφορούσε με ποδήλατο τη Δευτέρα (31.08.2020) νωρίς το απόγευμα όταν αστυνομικοί προσπάθησαν να τον σταματήσουν για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας” δήλωσε ο Ντιν.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας “έφυγε τρέχοντας” αφότου άφησε το ποδήλατό του πίσω. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον πιάσουν. Εκείνη τη στιγμή ήταν, είπε ο Ντιν, που ο νεαρός Αφροαμερικανός “χτύπησε στο πρόσωπο έναν από τους αστυνομικούς”.

“Ο ύποπτος, παρεμπιπτόντως, πέταξε ένα σωρό ρούχα που είχε στο χέρι. Οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι ένα μαύρο ημιαυτόματο όπλο βρισκόταν μέσα στον σωρό με τα ρούχα”, συνέχισε ο υπαστυνόμος.

Τότε οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ. Ο άνδρας επλήγη από σφαίρες, σκοτώθηκε επί τόπου. “Είχε στην κατοχή του ένα πυροβόλο όπλο και επιτέθηκε σε αστυνομικό”, επέμεινε ο Ντιν, αναφέροντας ότι ήδη διενεργείται έρευνα.

Shooting by police on 109th/Normandie in Los Angeles. Killed with 27 shots. And then they handcuffed him dead. pic.twitter.com/YG20VaqKTI