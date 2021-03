Βίντεο-σοκ: Αστυνομικοί πυροβολούν 13 φορές έναν 15χρονο ενώ ετοιμάζεται να παραδοθεί

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η υπόθεση θανάτου ενός 15χρονου αγοριού, το οποίο πυροβολήθηκε από αστυνομικούς ενώ ήταν έτοιμο να παραδοθεί.

Ο Stavian Rodriguez, σύμφωνα με την Daily Mail, ήταν ύποπτος για ληστεία σε κατάστημα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Οκλαχόμα. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από τον 15χρονο να τους δείξει τα χέρια του. «Δείξε μας τα χέρια σου. Κανείς δεν χρειάζεται να πάθει το παραμικρό» ακούγονται οι αστυνομικοί να φωνάζουν στον 15χρονο σε βίντεο που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας.

PICTURED: The five cops who face first-degree manslaughter charges for shooting dead an armed 15-year-old boy after firing at him 13 TIMES https://t.co/aX52rzpnDw pic.twitter.com/HAlp89AsiQ