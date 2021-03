Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δικαστικής ακρόασης στις ΗΠΑ που γινόταν μέσω Zoom σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Ο θύτης βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο και εν τέλει διατάχθηκε η σύλληψη του.

Η δικηγόρος του θύματος, όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, είπε στον δικαστή ότι είχε πληροφορίες ότι ο θύτης ήταν στο σπίτι του θύματος και μάλιστα στο διπλανό δωμάτιο κατά την ακρόαση. Εξέφρασε δε φόβο για την ασφάλεια του θύματος.

Ο δικαστής ζήτησε από τον άνδρα να βγει έξω και να του δείξει τον αριθμό του σπιτιού στο οποίο που βρισκόταν. Ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι δεν έχει μπαταρία και λίγα λεπτά μετά άκουσε τους αστυνομικούς να χτυπούν την εξώπορτα.

